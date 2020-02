Parlamentul dezbate şi votează moţíunea de cenzură miercuri, de la ora 12.00.

Anunţul a fost făcut după reuniunea membrilor BPR de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.

Întrebat de câte voturi se bazează iniţiatorii moţiunii de cenzură, acesta a spus că de „suficiente, adică mai mult de 233”.

În schimb, premierul Ludovic Orban a declarat, marţi seara, că moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi UDMR pentru demitrea cabinetului său nu are şanse să treacă, dacă nu intervin repoziţionări a unor „actori politici” care să aibă „consistenţă numerică”.

„Din punctul meu de vedere, astăzi pe evaluarea pe care o avem, sigur dacă nu apar repoziţionări din partea unor actori politici, care să aibă o oarecare consistenţă numerică, moţiunea aşa cum este atazi nu are şanse să treacă (...) Conform evaluării noastre nu există numărul de voturi necesare pentru”, a subliniat premierul.

Întrebat dacă parlamentării vor vota după trecerea moţiunii de cenzură investirea aceluiaşi guvern cu aceeaşi componenţă, premierul Ludovic Orban a declarat că aceştia ar trebui „să se caute”.

Iniţiativa de demitere a Guvernului Orban este susţinută de PSD, UDMR şi de grupul parlamentar „Forţa Naţională”, iar preşedintele interimar al social-democraţilor Marcel Ciolacu susţine că PSD are peste 233 de voturi pentru moţiune.

Potrivit procedurii parlamentare, o moţiune de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. Pentru a fi adoptată, o moţiune de cenzură are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Numărul total de parlamentari, în prezent, este de 465. Pentru a trece o moţiune de cenzură este nevoie de 233 de voturi.

Cum arată configuraţia parlamentară înainte de depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban

Înainte de depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban, configuraţia parlamentară arată astfel: Din totalul de 465 de parlamentari, 198 de parlamentari vin din partea PSD, PNL are 105 parlamentari, USR are 40, UDMR are 30 de parlamentari, iar Pro România şi PMP au 27, respectiv 19 parlamentari.

Totodată, ALDE are 19 parlamentari, grupul minorităţilor naţionale este format din 17 parlamentari, iar 13 parlamentari vin din partea independenţilor.

Astfel, de partea demersului de demitere a Guvernului Orban sunt angrenaţi 232 de parlamentari, din partea PSD, UDMR, dar şi din grupul „Forţa Naţională”, format din patru parlamenari, printre care Teodor Meleşcanu şi Graţiela Gavrilescu.

„Partidul Forţa Naţională, întrunit în Biroul Permanent Central, a hotărât susţinerea moţiunii de cenzură iniţiată de PSD împotriva guvernului PNL, condus de Ludovic Orban, pe motivul înlăturării incompetenţilor şi incompetenţei de la conducerea ţării, respectiv a înlăturării de la putere, pe cale democratică, a actualului regim clientelar intereselor străine, regim care a atacat toate instituţiile democratice parlamentare, a subminat şi continuă să submineze economia naţională, afectând direct nivelul de trai al majorităţii românilor şi viitorul ţării”, se arată într-un comunicat emis, marţi, de Forţa Naţională.

Recent, deputaţii Marian Cucşa, Alexandru Băişanu, Graţiela Gavrilescu, membri ai partidului „Forţa Naţională”, împreună cu deputatul Corina Bogaciu au trecut în grupul parlamentar al PSD, potrivit unei informări depuse la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.

Totodată, deputatul Georgian Pop s-a alăturat grupului social-democraţilor. El a declarat, pentru Mediafax, că s-a reînscris în PSD la finalul anului 2019, pentru că are încredere că „Marcel Ciolacu va duce proiectul de reformare al stângii mai departe”.

De asemenea, el a spus că se va întâlni şi cu liderul ProRomânia, Victor Ponta, „posibil în această seară (marţi seara - n.r.)”, dar şi cu alţi parlamentari.

Astfel, în cazul în care negocierile cu Pro România dau roade, PSD îşi asigură fără dubii victoria de marţi din Parlament.

Liderul ProRomânia, Victor Ponta, a sugerat, marţi seara, că parlamentarii formaţiunii vor vota moţiunea de cenzură.

„Asa cum am spus : un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie - este un Guvern care trebuie pedepsit ; in Parlament si la vot de catre cetatenii afectati in mod direct”, a scris el pe Facebook.

De asemenea, preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat că partidul său va aduce 30 de voturi în favoarea moţiunii de cenzură, ceea ce înseamnă că toţi parlamentarii UDMR vor vota demiterea Guvernului Orban.

Deputatul PSD Petre-Florin Manole este de părere că voturile necesare ar putea veni din partea minorităţilor sau din partea deputaţilor neafiliaţi.

„Dacă lucrurile nu se schimbă din punct de vedere al poziţionării fiecăruia dintre grupuri, ar mai fi nevoie de trei parlamentari care să susţină moţiunea de cenzură. Există un număr de parlamentari neafiliaţi care s-au dovedit şi în trecut că au opinii diferite şi minorităţile rareori în acest mandat au fost un bloc compact", a declarat deputatul PSD Petre-Florin Manole, miercuri, pentru Mediafax.

Aripa dreaptă a Parlamentului, formată din PNL, USR şi PMP, dar şi ALDE, se va coaliza şi se va opune demiterii Guvernului Orban.

ALDE nu va vota moţiunea de cenzură, însă, Călin Popescu Tăriceanu consideră că aceasta ar putea trece: „Părerea mea este că, din calculele pe care le văd, moţiunea de cenzură are foarte multe şanse să treacă şi alegerea primarilor în două tururi va rămâne numai un deziderat”.

Preşedintele interimar al PSD şi preşedinte al Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat că dacă moţiunea de cenzură nu va trece, PSD va ataca legea la Curtea Constituţională.