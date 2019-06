Decizia a fost luat în şedinţa grupurilor reunite parlamentare ale PSD care a durat două ore şi la care a participat şi premierul Viorica Dăncilă.

Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat, marţi, că Opoziţia va depune moţiunea de cenzură în cel mai scurt timp, posibil chiar miercuri, adăugând că se poartă liberalii poartă discuţii inclusiv cu parlamentari ai PSD şi ALDE.

Acesta a adăugat că, în prezent, se poartă discuţii cu USR, PMP, Pro România şi UDMR.

Viorica Dăncilă, despre moţiunea de cenzură: Vor asigura cvorumul, dar nu vor vota

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, la finalul şedinţei grupurilor parlamentare ale PSD, că deputaţii şi senatorii social-democraţi vor fi prezenţi în plen pentru cvorumul necesar moţiunii de cenzură, dar nu vor vota.

„Am discutat cu colegii mei deputaţi şi senatori despre moţiunea de cenzură. Am convenit ca această moţiune să o tratăm cu seriozitare, să participe colegii la dezbateri, să ia cuvântul şi bineînţeles să merge mai departe. Am discutat despre organizarea Congresului. Am solicitat colegilor mei să vină cu propuneri legate de programul partidului, dar şi în legătură cu programul de guvernare. Vor asigura cvorumul, dar nu vor vota. Eu nu pot decât să fiu de acord cu propunerea lor”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, marţi, la Parlament.

„Cum vor considera dânşii”, a adăugat Dăncilă, întrebată dacă vor rămâne în sala sau nu.