„S-a încheiat, cu adevărat, epoca Liviu Dragnea pentru PSD. Viorica Dăncilă a încercat, din răsputeri, să arate că a înţeles mesajul alegătorilor transmis la alegerile europarlamentare, a realizat schimbări de mesaj însă, din păcate, ele nu au fost cunoscute de un număr suficient de mare de concetăţeni. Se pare ca nici strategia construita de consultanti nu a fost adecvată.



Rezultatele alegerilor europarlamentare şi prezidenţiale din acest an nu sunt o catastrofă pentru PSD decât dacă nu sunt înţelese cauzele acestora. Din momentul în care Viorica Dăncilă şi-a asumat, cu mult curaj, candidatura la prezidenţiale, ea a preluat şi riscul major de a deconta personal ultimii trei ani de guvernare ai PSD, cu bune şi cu rele. Cred, in continuare, că desemnarea lui Tăriceanu candidat la prezidentiale ar fi permis păstrarea guvernării până la alegerile urmatoare. Se pare că orgoliul unora dintre „baroni” a fost mai puternic…



Cea mai mare greşeală insă pe care ar putea să o facă PSD acum ar fi să cadă într-un conflict intern menit a reaşeza rapid scaunele în jurul mesei. Un congres la PSD în preajma Crăciunului ar fi nociv, deoarece există riscul unui transfer rapid de putere sub impactul emoţiilor, nu al calculului strategic cu argumente raţionale şi realiste.



După părerea mea, în PSD ar trebui să existe o scurtă perioadă de tranziţie, până la un congres extraordinar la mijlocul lunii februarie, în care să fie aleasă o conducere care să fie capabilă să asigure reconstrucţia partidului în ciclul politic 2020-2024. Ar fi necesară si evaluarea organizatiilor locale, incremenite in inactiune. Primul pas pentru PSD este ca în alegerile locale şi parlamentare să revină la palierul de cel puţin 30-35% din voturi. Perioada de opoziţie este necesară uneori pentru vitalitatea unui partid, însă esenţial este ca el să-şi păstreze potenţialul de revenire prin mentinerea intactă a identităţii politice.



Prioritatea imediată pentru PSD este să blocheze hemoragia de parlamentari, deoarece Klaus Iohannis are tot interesul să-şi consolideze majoritatea parlamentară, destul de fragilă, pentru proiecte politice importante pentru PNL: votul în două tururi de scrutin pentru alegerile locale, respectiv alocarea a 10% din mandatele parlamentare pentru diaspora. Dacă PSD nu va dovedi înţelepciune, se vor lua decizii care ar putea reduce pentru timp îndelungat partidul la un palier de 20-25% din voturi. Ca atare, in opinia mea, conducerea PSD trebuie să-şi extindă capacitatea de negociere parlamentară, pentru a depăşi în cel mai scurt timp etapa izolării politice. Unificarea acţiunilor stângii ar fi doar primul pas, deoarece este evident că PSD îşi poate găsi şi alţi parteneri pentru „coaliţii de voinţă”, punctuale, în parlament.



După alegerile europarlamentare din acest an, am spus că PSD are nevoie de o „refondare”. De altfel, incă dinainte de congresul din februarie de anul trecut, am afirmat acest lucru. Ştiu că unii au privit cu scepticism evaluarea mea, considerând că rezultatele pozitive vor putea fi obţinute, în continuare, cu metodele tradiţionale. Dacă analizăm insă cu realism cele trei scrutine din acest an, atunci liderii PSD ar trebui să fie conştienţi de schimbările substanţiale din societate, care nu au fost atât de evidente în 2016, atunci când prezenţa la vot a fost în jurul a 40 de procente. De acum, s-a intrat într-un ciclu politic în care prezenţa la vot, chiar şi fără diaspora, tinde spre 50%. Suplimentar, prezenţa în mediul urban este superioară celei din mediul rural. Aleşii locali, primarii sunt importanţi dar nu mai sunt esenţiali în alegerile parlamentare şi prezidenţiale şi nici nu pot juca un rol decisiv în oraşele medii şi mari. S-au produs schimbări majore in electorat, cerintele si asteptările sale s-au modificat. Electoratul tintă al PSD nu mai este si nu va mai fi acelasi in următorii ani. Mesajul „am crescut salariile si pensiile” nu mai este suficient. Milioanele de români din diasporă au inceput să aibă un rol electoral important. Trebuie să acceptăm faptul că, deşi în mod obiectiv, primul mandat prezidenţial al lui Iohannis a fost unul mediocru, el a reuşit să-şi conserve o imagine relativ pozitivă, iar PSD a ajuns să fie perceput ca un factor negativ pentru viaţa a numeroşi alegători. În perioada de până la congres, PSD ar trebui să înţeleagă greşelile pe care le-a făcut, pentru a putea avea un diagnostic realist al situaţiei.



Rezultatele confruntărilor electorale din acest an indică faptul că PSD are nevoie de o nouă generaţie de lideri, nu în sens biologic, ci de unii care să aibă un alt profil public. La vârful PSD, ar fi nevoie de lideri cu un profil intelectual mai puternic, de persoane care să fie capabile să transmită în mod credibil mesaje pentru categorii socio-profesionale mai diverse decât cele care au votat partidul în anul 2019.



Pentru PSD este esenţial, in opinia mea, ca, în perioada de opoziţie, care devine aproape o certitudine în absenţa unor evenimente majore în plan socio-economic în anul 2020, să fie în măsură să joace rolul unei opoziţii puternice dar constructive, cu proiecte majore, precum modificarea Constituţiei ori reforma administrativ-teritorială. Pentru formarea deciziilor strategice ale PSD, ar trebui să conteze faptul că în 2024 va fi o nouă generaţie de lideri care se vor lupta pentru supremaţie în alegerile prezidenţiale şi parlamentare, care vor fi simultane din nou, după două decenii. Nu cred că exagerez când spun că, în principiu, la următorul congres social-democraţii ar trebui să-şi desemneze un lider care să aibă potenţialul de a câştiga viitoarele alegeri prezidenţiale. Desigur, anul 2024 este îndepărtat, însă anii trec repede. În 2017 propuneam desemnarea imediată a unui candidat al PSD pentru alegerile prezidenţiale. Atunci s-a spus că este „prematur”, realitatea fiind că au contat doar meschine calcule personale. Acum, PSD a cules roadele tranzacţionismului politic ce a dominat epoca Liviu Dragnea. Spun în continuare, chiar cu mai multă tărie decât în urmă cu o jumătate de an si chiar dacă ii voi enerva, din nou, pe unii dintre liderii actuali ai partidului: PSD trebuie să se refondeze, dacă vrea să mai joace un rol important pentru ţară. Desigur, eu rămân acelaşi spectator angajat!”, a scris Năstase pe blogul său, potrivit ştiripesurse.ro.