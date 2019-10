„Majoritatea doar pentru ciolan nu va salva România. Dacă într-adevăr există majoritate în parlament pentru un guvern, atunci ar trebui să existe şi pentru reforme. Iar dacă nu există pentru reforme, atunci poate nu merită să existe deloc.”, a afirmat Claudiu Năsui, joi, printr-o postare pe Facebook.

Deputatul USR a specificat că partidul nu a solicitat nimic în interes personal pentru a acorda sprijinul noului Executiv, ci reforme reale.

„Deşi nu a fost invitat la guvernare, USR a expus câteva condiţii pe care nu le poate compromite pentru a vota guvernul. Nu am cerut funcţii, nu am cerut subvenţii, nu am cerut contracte cu statul. Am cerut ceva mult mai important, am cerut câteva reforme reale şi un pact pentru alegeri anticipate după alegerile prezidenţiale.”, a subliniat Năsui.

Deuputatul a precizat că solicitările USR trebuie îndeplinite de PNL înainte de votul de învestire, deoarece după ce îşi vor îndeplini scopul de a obţine voturile, nu vor mai răspunde cerinţelor.

„Iar acele reforme vrem să le votăm înainte de votul asupra învestiturii. De ce? Pentru că, politicienii de multe ori una zic şi alta fac. Avem o experienţă de trei ani de zile în parlament. Ce nu se votează acum, când e nevoie de voturile noastre, nu se va mai vota deloc. Vor fi abţineri sau absenţe strategice şi nu o să mai iasă alte voturi. De aceea punem condiţiile înainte.”, a motivat acesta.

Claudiu Năsui consideră că proiectul de lege privind primarii în două tururi ar putea fi trecut de Camera Deputaţilor într-o singură zi de muncă.

„Cât de uşor ar fi, de exemplu, să trecem legea privind primarii în două tururi prin parlament? Avem deja proiect de lege în Camera Deputaţilor. O majoritate ar putea să-l deblocheze şi să-l voteze într-o singură zi de muncă.”, a argumentat Năsui.

Claudiu Năsui a motivat că majoritatea necesară la Camera Deputaţilor ar putea fi constituită cu doar 12 voturi, care nu ar fi greu de obţinut.

„Să facem un calcul simplu. La camera deputaţilor, cea care contează, avem 153 de voturi fără PSD şi UDMR. Am mai avea nevoie de doar 12 voturi până la majoritatea de 165. Acestea pot fi obţinute de la minorităţi şi/sau independenţii care au absentat la moţiune. Dacă avem majoritate, împreună cu oamenii aceştia o să o avem. Şi dacă o avem, atunci măcar să o avem pentru o reformă care merită. Dacă avem voturile pentru guvern, avem voturile şi pentru reforme. Miza guvernării nu trebuie să fie robinetul de bani publici, ci reforme reale.”, a concluzionat Năsui.

Senatorii au respins, miercuri, propunerea legislativă a USR, care prevede revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin în cazul în care niciunul dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea de voturi. Proiectul a fost respins cu 47 de voturi "împotrivă" şi 33 de voturi "pentru".

Potrivit proiectului de lege, un al doilea de scrutin pentru alegerea primarilor în două tururi ar putea fi organizat dacă niciunul dintre candidaţi nu întrunejte majoritatea de voturi. Turul doi se organizează la două săptămâni de la primul tur de scrutin.

De asemenea, doar primii doi candidaţi în ordinea numărului de voturi intră în al doilea tur de scruin, fiind ales primar candidatul cu cele mai multe voturi.

Potrivit, articolul 102 din legea 115/2015 se abrogă potrivit proiectului de Lege.Acesta prevede că în cazul în care situaţia de balotaj intervine între 2 candidaţi la funcţia de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean, între care urmează să se desfăşoare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre aceştia decedează, renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi ales, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscripţie declarându-l primar sau, după caz, preşedinte al consiliului judeţean pe celălalt candidat.

Proiectul a primit raport comun de respingere de la Comisia juridică şi cea de administraţie publică pe 9 octombrie 2019.