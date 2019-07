„La vizita Papei Francisc, Sanctitatea Sa, am văzut totuşi o reacţie foarte favorabilă. Dacă l-am pune să candideze din partea PSD, părerea mea e că ar pierde. Doamne ajută ca eu să fiu un pesimist şi să nu fie aşa cum o văd eu, dar azi, în perspectiva mea, face ca popularitatea PSD şi antipatia faţă de această structură politică e atât de mare încât să anuleze şansele oricui ar intra în luptă", a declarat Robert Negoiţă, la Digi 24.

Întrebat dacă este mai fezabil un candidat unic PSD-ALDE-Pro România, primarul Sectorului 3 a replicat: "Eu nu sunt un om pesimist. Dacă ne doream cu adevărat să avem şanse la prezidenţialele de anul acesta, singura formulă era realismul pe care îl puteam manifesta în seara lui 26 mai. Dar vă mai spun şi altceva. Am văzut anumite poziţii. Nu am cum să nu îmi amintesc când am avut o discuţie în interior şi fusese condamnat Dragnea pe fond şi a făcut o întâlnire de urgenţă şi i-a chemat cu două ore mai devreme pe ceilalţi ca să-i încălzească. Îi auzeam spunând ""noi mergem până la capă". Şi eu spuneam până unde e capătul? PSD va plăti grav faptul că a avut un presedinte care a fost ţinut în funcţie până a plecat cu cătuşe".

Robert Negoiţă a mai spus că ar trebui ca "gaşca" lui Liviu Dragnea din partid să facă un pas în spate.

Fifor: Faptul că ieşi în public şi calci în picioare PSD nu e în regulă



Mihai Fifor a declarat că membri ai CEx au reacţionat faţă de faptul că Robert Negoiţă de luni de zile iese în spaţiul public şi „calcă în picioare” tot ceea ce înseamnă PSD, spunând că nu se poate să afirmi că „Guvernul e hoţ, e ticălos” sau premierul „e într-un fel sau altul”.



„Ce s-a întâmplat ieri în CEx au fost două sancţiuni. Una pentru colegul şi prietenul meu, recunosc, Robert Negoiţă. Suntem prieteni şi nu văd de ce nu am fi în continuare, dar nu poţi să îţi ataci la nesfârşit propriul partid, că nu se poate. Eu zic că au fost luni întregi în care Robert Negoiţă a atacat partidul din care face parte, pe bună dreptate, poate nu. Dar vino şi spune asta în partid. Faptul că ieşi în spaţiul public, că te duci la un post de televiziune şi calci în picioare tot ce înseamnă acest partid, din care faci parte, nu e în regulă. Colegii din CEx au reacţionat. Ştiţi ce au spus colegii? «Domnule dar până când? Că am tot tăcut». Guvernul e hoţ, e ticălos, prim-ministrul e într-un fel sau altul. Domnule, nu se poate aşa ceva. Şi colegii săi de organizaţie au propus această sancţionare. Nu l-a dat nimeni afară pe Robert Negoiţă. Au propus suspendarea pe 6 luni din membru de partid”, a declarat Mihai Fifor, joi seară, la Antena 3.



Referitor la Şerban Nicolae secretarul general al PSD a spus că acesta şi-a pierdut şi funcţia de preşedinte al Comisiei juridice, nu doar cea de lider al grupului PSD la Senat.



„Iar Şerban Nicolae o dată şi-a pierdut funcţia de preşedinte al Comisiei juridice şi e a doua oară când îşi pierde funcţia de lider de grup. Nu l-a dat nimeni afară. Nu l-a oprit nimeni niciodată cineva pe Şerban Nicolae să vorbească vreodată. Este colegul şi prietenul meu de grup, de Senat. Suntem de aproape 9 ani iată împreună în Senatul României. Deciziile sunt oficializate. Sunt decizii ale CEx aplicat de îndată. CEx a decis ca până la intrarea în sesiunea de toamnă, atunci când statutul spune că grupul senatorial îşi alege un lider, conducerea interimară a grupului a fost asumată de unul dintre viceliderii aprobaţi. E vorba de colegul meu senatorul Mazilu de la Mehedinţi”, a explicat Fifor.

Primarul Sectorului 3 Robert Negoiţă va fi suspendat din PSD pentru perioadă de şase luni, potrivit unei decizii luate miercuri în CEx al partidului, miercuri seară.