„În primul rând o să discutăm despre cum putem asigura stabilitatea României şi acest lucru presupune în primul rând să avem un preşedinte al Senatului, să avem un Parlament care poate funcţiona în integralitatea sa şi ulterior într-adevăr vom discuta despre cum putem avea un Guvern eficient pe mai departe. Doamna prim ministru şi ceilalţi colegi şi rândul trecut au vorbit despre nevoia de a veni cu o nouă formulă guvernamentală, cu noi elemente pentru oferta noastră politică şi sunt convins că astăzi putem să vorbim despre aceste subiecte. Într-adevăr au mai fost discuţii despre nevoia de a avea mai puţini miniştri în Guvernul României şi oameni care să se concentreze în acelaşi timp pe obiectivele pe care le avem la nivelul programului de guvernare şi probabil că acest subiect va fi discutat şi astăzi”, a declarat Victor Negrescu, înainte de CEx-ul PSD.

Întrebat dacă acesta este planul PSD pentru a îi ţine aproape pe membrii Pro România, Victor Negrescu a răspuns: „Nu are legătură cu un partid sau cu celălalt, noi suntem responsabili în faţa românilor în faţa cetăţenilor şi vrem să venim cu o propunere coerentă. Noi am venit despre această nevoie de a veni cu o nouă ofertă politică în toamna acestui an şi în trecut, o facem şi acum, da, presaţi un pic şi de contextul actual pe care îl avem, dar sunt convins că ce este important pentru noi este să ajustăm ce înseamnă programul de guvernare, venim cu noi propuneri, cu noi obiective pe care ni le fixăm în perioada următoare, obiective pe termen scurt în aşa fel încât românii să vadă eficienţa guvernării”.

Social-democraţii se reunesc, luni, în CEx, pentru a discuta despre blocajul din Guvern, după ce Klaus Iohannis a respins cele trei propuneri de miniştri interimari, au declarat surse din partid pentru Mediafax. O altă temă de discuţie vizează campania pentru alegerile prezidenţiale.

Printre liderii PSD care au ajuns deja la şedinţă de află Marcel Ciolacu, Victor Negrescu, Dumitru Buzatu, Carmen Dan şi Şerban Valeca.