Deputatul USR explică faptul că a sperat că greşelile de la USR Giurgiu vor fi recunoscute separat, precizând că partidul nu ar trebui să se specalizeze în „practicile PSD şi PNL”.

„USR-ul lui «Lasă că merge şi cu mizeria sub preş» sau cum am văzut eu şedinţa de ieri a Biroului Naţional. Nu e o analiză, ci o privire către o luptă pe care puţini au dus-o ieri, pentru adevăr, privire despre care admit că este subiectivă din moment ce am participat cu speranţa că greşelile de la Giurgiu vor fi recunoscute şi reparate. Sau măcar izolate printr-o decizie de autosuspendare până la clarificarea situaţiei contractelor. Ceva s-a stricat ieri în USR. Poate s-a stricat mai demult, dar ieri a fost un moment de claritate. Profesionalizarea despre care se vorbeşte nu înseamnă să ne specializăm în practicile PSD şi PNL. Ele ne pot transforma în ceea ce detestăm mai mult. Dar, aşa cum le-am spus oamnilor în stradă că-şi pot repara ţara, ne putem repara şi noi partidul ţinându-ne cu dinţii de valori, protestând când acesta sunt încălcate, şi prin vot”, potrivit postării făcută de Adrian-Claudiu Prisnel, pe grupul intern de Facebool al USR, intrată în posesia Mediafax.

Prisnel: «Pseudo-dramele din partid» le-a caracterizat Dan Barna

Acesta a adăugat că senatorul USR Florina Presadă a cerut să fie discutate separate cazurile din USR Giurgiu şi USR Sector 3, însă Dan Barna a minimalizat importanţa problemelor din ambele filiale, rezumându-se la a le cataloga drept „pseudo-dramele din partid”.

„Despre cazurile Giurgiu şi S3 s-a discutat 5 ore. Deşi sunt diferite şi Florina Presaă a cerut să fie tratate separat, majoritata a impus discuţie la pachet, stabilind, de la început, o echivalenţă falsă. Să contractezi firma unui membru de partid, în contextul unei competiţii de oferte, nu este acelaşi lucru cu un preşedinte de filială care acordă cu propria semnătură un contract unei firme unde este beneficiar direct. «Pseudo-dramele din partid» le-a caracterizat Dan Barna, minimalizându-le amândurora importanţa pentru a-l scuza pe primul. Mereu se găsesc scopuri nobile pentru fapte lipste de nobleţe. De data asta, scopul nobil invocat a fost ca nu cumva să se declanşeze o vânătoare de vrăjitoare în partid; miroare un pic a şantaj. Sunt probabil multe filiale care au contractat diverse servicii de la firmele unor membri şi asta nu este o problemă atâtat timp cât colaborarea a fost corectă şi în condiţiile de piaţă. Sectorul 3 a apărut aci, ca subict, pentru a dilua şi proiecta problema de la Giurgiu în întreg partidul – dacă toţi greşim, nu greşeşte nimeni”, a scris Prisnel, pe grupul „Poiana lui Iocan”.

El mai spune că Cristian Ghinea, care a devenit europarlamentar a aruncat insulte la adresa colegilor de partid, iar majoritatea Biroului Naţional nu consideră că ar fi ceva imoral sau ilegal ca un preşedinte de filială să acorde contract, din bani public propriei firme.

„Pribegia nu l-a făcut mai cumpătat pe un proaspăt coleg europarlamentar, pentru care a tras tot partidul «tooth and nail» până acum câtva săptămâni. Până la urmă insultele pot fi aruncate şi pe Zoom. «Vă spun eu, de la Bruxelles» că «Sălăgean e imbecil complet» şi «Seidler e un sabotor». Dumitru Dobrev protestează, Barna nu-l pune la punct, deşi pare şi el uşor descumpăniit de aroganţă. Majoritatea BN nu găseşte nimic imoral sau ilegal ca un preşedinte de filială să acorde contract, din bani publici, propriei firme. «Avocaţii» lui Cosmin Andronache (preşedintele filialei judeţene USR Giurgiu - n.r.) din majoritatea «liberală» spun că oricum problema e rezolvată: pentru două din cele tri contracte banii au fost returnaţi la partid. De ce? Aşa a decis filiala. Când au fost returnaţi? Răspunsurile sunt contradictorii. Andronache nu ştie, cândva după alegeri, să-şi întrebe asociatul, Secretariatul îşi aminteşte că zilele trecute. Deşi probele sunt la SG, contractele şi returnările, nimeni n-a mers după ele”, a mai scris Adrian Prisnel.

Presadă cere explicaţii legate de USR Giurgiu. Barna o trimite la bibliorafturi

Adrian Prisnel mai povesteşte cum Florina Presadă a cerut să afle când au fost returnaţi banii, înainte să izbucnească scandalul privind contractele membrilor USR Giugiu şi USR Sector 3. Replica pentru aceasta a preşedintelui USR Dan Barna a fost „documentele sunt la financiar, îşi iei o zi şi cauţi în bibliorafturi”.

„Florina Presadă cere, timp de două ore, să afle când au fost returnaţi banii, înaintea sau după începerea scandalului. Dan Barna închide discuţia: «Documentele sunt la financiar, îşi iei o zi şi cauţi în bibliorafturi». Returnarea banilor, după începerea scandalului, ar putea fi interpretată şi ca o recunoaştere, implicită, că ceva nu e în regulă acolo. «Avocaţii» lui Andronache s-au prin încotro merge discuţia şi au parat: nu există prejudiciu. În cele din urmă, Cosmin îi înmânează Florinei contractul cu firma lui Axinte, care prevede că livrabilele sunt la comanda clientului (!), dar nu şi pe cele două reziliate. Tuturor ni s-au cerut documente cu livrabile pentru decontarea la AEP. Nu şi în cazul ăsta pntru domeniul consultanţei e foarte fluid, nu poţi verifica dacă şi ce s-a livrat, spun «avocaţii» lui Andronache. Da, tocmai pentru că e foarte fluid, statul toacă banii pe consultanţă. Un angajat al Secretariatului cere Biroului o asumare dacă să ceară sau nu banii din contractul USR Giurgiu cu Eskira lui Axinte înapoi de la AEP. Nu reţin ce s-a decis, dar faptul că solicitarea asta a existat, înseamnă că oameni neutri în meleul acesta intern au simţit că nu vor să îşi asume ei o expunere pe subiect”, completează Prisnel.

Nu în ultimul rând, acesta precizează că Cristian Ghinea şi Dan Barna nu au fost convinşi de explicaţiile aduse de Teodora Stoian de la Sector 3 cu privire la contractul firmei administrate de Sorin Pavel, membru USR, pentru servicii de promovare în mass-media. Cei doi s-au lansat în „procese de intenţie” mai spune Adrian Prisnel.

„Cele 4 dosare cu copii după documente – facturi, contracte, contraoferte – aduse de Teodora Stoian şi Eugen Matei de la S3, împreună cu explicaţiile privind procedura de lucru în echipa de campanie, nu i-au convins pe Ghinea şi pe Barna. S-au lansat în procese de intenţie deşi, în cazul Giurgiu, pledaseră pentru colegialitate şi prezumţie de nevinovăţie. «Aveam nişte bani şi trebuia să-i spargem pentru nişte prieteni!», acuză Ghina susţinut şi de Dan Barna care, din experienţa lui de evaluator de proiecte, ştie de «contraoferte» obţinute ulterior, ca să dea bine”, a conchis deputatul USR, în postarea sa pe grupul intern.

Adrian Prisnel: Aştept decizia Biroului Naţional al USR de miercurea viitoare

Contactat de Mediafax pentru un punct de vedere, Adrian Prisnel a precizat că aşteaptă o decizie în şedinţa de miercurea viitoare a Biroului Naţional al USR.

„Aştept, împreună cu colegii mei din USR, decizia Biroului Naţional de miercurea viitoare. Am convingerea că USR va lua decizia cea mai bună în această speţă”, a declarat Adrian-Claudiu Prisnel.

Mediafax a relatat, pe 16 iunie, faptul că persoane din USR, printre care şi Cristian Ghinea, ales europarlamentar, sunt nemulţumite de faptul că o agenţie media administrată de Sorin Pavel, membru USR, ar fi încasat 8.000 euro pentru servicii de promovare în mass-media în campania pentru europarlamentare, potrivit unor surse politice.

De asemenea, pe grupul intern de Facebook „USR - Poiana lui Iocan” au apărut discuţii legate de probleme ale organizaţiei din Giurgiu, respectiv contracte, de 5.000 lei fiecare, cu mai multe firme care aparţin unor membri de partid, potrivit mesajelor obţinute de Mediafax.

Ulterior, reprezentanţii USR au afirmat, într-un comunicat de presă, că secretariatul general va evalua diversele acuzaţii interne, transmise „pe surse” în mass-media, cu privire la contractele încheiate de unele filiale ale formaţiunii în campania electorală.

Partidul a mai transmis că, din primele informaţii, acuzaţiile sunt nefondate, însă va efectua un audit intern „pentru a înlătura orice suspiciune”.

