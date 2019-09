„Din punctul meu de vedere, am rezerve şi condiţionez această variantă de conţinutul moţiunii şi de paşii de urmat. Domnul Ludovic Orban nu este o garanţie şi pentru un program de guvernare. Noi ne-am retras de la guvernare, nemulţumiţi de maniera în care se guvernează şi nu dorim să susţinem o guvernare în care improvizaţia să fie regula”, a afirmat Preşedintele Consiliului Naţional al ALDE, pentru RFI.

Norica Nicolai a precizat că ALDE va analiza moţiunea în momentul în care liberalii o vor trimite şi către celelalte partide, iar după ce vor avea textul moţiunii şi se vor lămuri toate aspectele, ALDE se va întruni pentru această temă şi vor hotărî ce anume îşi asumă.

„Va trebui să vedem ce conţine această moţiune de cenzură, pentru că dacă facem un exerciţiu constituţional, asta este moţiunea de cenzură, fără a vedea finalitatea ei şi fără a avea o opţiune, un alt Guvern, un alt premier, un alt program politic, cred că e prematur să discutăm, dar vom analiza această moţiune de cenzură, în momentul în care PNL o va trimite şi celorlalte partide cărora le cere sprijinul (...) Trebuie să vedem şi la ce se referă această moţiune, care sunt reproşurile, pe care trebuie să le analizăm, să vedem ce ne asumăm şi ce nu ne asumăm şi în funcţie de acest lucru va trebui să şi decidem (...). În momentul în care vom avea textul moţiunii, vom avea o întâlnire a forurilor noastre şi vom decide în raport de acest lucru”, a explicat fostul eurodeputat, Norica Nicolai.

Norica Nicolai a mai precizat că ALDE are nevoie să ştie foarte clar ce presupune moţiunea, pentru că altfel, putem intra într-o criză politică, ceea ce ar compromite subiectul prioritar, anume alegerile prezidenţiale.

„Va trebui să avem o certitudine clară, să ştim ce conţine moţiunea, pe ce teme se axează şi care sunt paşii de urmat, pentru că altfel, intrăm într-o criză politică, în plină campanie pentru alegerile prezidenţiale şi riscăm după părerea mea să compromitem o dezbatere serioasă şi necesară, care e cea pentru alegerile prezidenţiale”, a reiterat membrul ALDE.

Preşedintele Consiliului Naţional ALDE a spus că partidul nu are nimic de negociat cu PNL până atunci.

„Nu avem de negociat nimic”, a conchis Norica Nicolai, pentru RFI.

Întreabată despre schimbările ce au loc în partid şi plecările anumitor membri în tabăra PSD, Norica Nicolai a răspuns că democraţii sunt în stare să treacă peste evenimentele nefericite şi nu consideră că cei rămaşi în ALDE ar pleca într-un alt partid.

„După părerea mea, ALDE nu este deloc pierdut de sub control, este sigur, un partid lovit de ceea ce se întâmplă public cu o serie de membri, însă sunt convinsă, aşa cum cunosc eu partidul, că are rezerve să treacă şi peste acest eveniment absolut neplăcut şi să se reinventeze (...) Cei care au trecut au trecut, nu cred că mai sunt şi alţi parlamentari care să plece în barca PSD”,a reiterat Norica Nicolai.

PNL poartă săptămâna aceasta discuţii cu partidele în vederea susţinerii moţiunii de cenzură. Liberalii vor depune moţiunea după ce vor strânge cel puţin 233 de semnături pentru a a asigur succesul demersului împotriva Cabinetului Dăncilă.

Liderul ALDE a adăugat că PNL trebuie să vină cu un document, cu o prezentare, în care să arate ce planuri are după ce cade Guvernul Dăncilă.

„Nu trebuie să ne convingă cu trei vorbe, trebuie să vină cu un document într-un fel. Această prospeţime a USR nu e întotdeuna de folos. Nu suntem dispuşi să dăm un cec în alb. Pentru aceste semnături trebuie să vină cu o prezentare în care să arate ce îşi propun pentru a guverna un an. Am văzut textul moţiunii de cenzură, o să facem nişte propuneri, dar trebuie să vedem paşii următori. Depinde ce vrea PNL dacă vrea s-o dea jos mai repede sau mai târziu pe Viorica Dăncilă”, a conchis Tăriceanu.