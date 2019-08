Pe de altă parte, prim-vicepreşedintele Pro România Sorin Cîmpeanu a declarat, pentru MEDIAFAX, că discuţiile au vizat ca el să fie co-preşedinte al alianţei, alături de Norica Nicolai, şi nu doar coordonator al campaniei pentru prezidenţiale.

„Dacă cineva îşi închipuie că eu voi accepta un post de coordonator campanie, se înşeală amarnic. N-ai cum. Doar dacă îmi ia Dumnezeu minţile. Protocolul nu este semnat, este în curs de redactare. Dacă cumva, cineva va încerca să propună această titulatură, nu de co-preşedinte a alianţei electorale, ci de coordonator campanie, în cazul acesta vor trebuie să-ţi găsească pe altcineva. Eu asta nu pot fi. Cu tot dragul pentru orice minunat candidat”, a explicat Sorin Cîmpeanu, marţi, pentru MEDIAFAX.

Acesta a adăugat că un co-preşedinte al unei alianţe are şi alte atribuţii decât un coordonator de campanie. Cîmpeanu a mai spus că nu a semnat încă protocolul, însă va vedea ce va conţine documentul, dacă va face referire la funcţia de co-preşedinte sau coordonator al campaniei.

„Un co-preşedinte de alianţă electorală are şi alte atribuţii la care nu aş vrea să mă refer acum la ele, dar să ne gândim de exemplu explorarea unor posibilităţii viitoare de colaborare sau nu. Sunt şi alte alianţe, nu numai cele electorale. Sunt alianţe politice, de tot felul. Atunci când eşti co-preşedintele unei alianţe electorale înseamnă că ai mandat să vezi şi mai departe ce faci. Plus că eu sunt şi vicepreşedinte al partidului. Eu nu am semnat protocolul. Când o să-l semnez atunci va fi foarte clar: dacă sunt co-preşedinte al alianţei electorale, aşa cum am discutat, îl semnez şi voi fi împreună cu Norica Nicolai. Dacă este orice altceva, vor apărea alte nume, cel puţin de la Pro România pentru că eu nu intru în povestea asta”, a conchis Cîmpeanu.

ALDE a stabilit, luni, ieşirea de la guvernare şi alianţa cu Pro România. Cele două partide au anunţat susţinerea lui Mircea Diaconu, candidat independent la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie.