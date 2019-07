Moga: 10 august a fost eveniment nefericit. Cer ca niciun cetăţean să nu mai fie bătut de un jandarm



Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a spus că evenimentele din 10 august 2018 au fost nefericite şi cere ca niciun român să nu mai fie bătut de jandarmi, subliniind că nici forţele de ordine nu trebuie rănite de către cetăţenii răuvoitori.



„Funcţia asta de ministru al Afacerilor Interne este o funcţie politică într-o structură militarizată. Nu se poate un ministru al Afacerilor Interne să nu colaboreze cu toate structurile. (...) 10 august a fost un eveniment nefericit. Acolo, lucrurile au fost combinate. Eu cer ca niciun cetăţean, niciun român să nu mai fie bătut de un jandarm, atâta timp cât respectă legea. Dar niciun jandarm să nu fie bătut de un cetăţean răuvoitor. (...) Trebuie să înţelegem ce sistem să aplicăm la nivelul ordinii publice. Ne place cel din UE, unde suntem membri, (...) Ne place cel din UE, unde suntem membri cu drepturi depline, aşa cum este în Germania, Franţa? Cum e peste Ocean, în America? Atunci, stăm de vorbă şi o să facem aşa cum este acolo. Deocamdată noi avem lege, nişte regulamente, care trebuie respectate cu stricteţe”, a spus Nicolae Moga.



Pe 1 iulie 2019, la aproape un an de la violenţele de la mitingul din 10 august, procurorii secţiilor parchetelor militare din cadrul Parchetului General au declinat către DIICOT dosarul privind agresiunile jandarmilor, precizând că în cauză sunt dispoziţii referitoare la siguranţa naţională.

Ştirea iniţială. „Vă spun cu toată răspunderea că nu am vrut să ocup această funcţie, după cum bine ştiţi, dar dacă tot a fost să fie, atunci ne apucăm de treabă serioasă”, a spus Nicolae Moga.

Noul şef de la MAI a mai spus că a avut dela întâlniri cu şefi din structurile ministerului şi a subliniat că măsurile pot fi adoptate doar atunci când se cunoaşte adevărul.

„După întâlnirea de preşedinţie, am avut o şedinţă de Guvern, iar după şedinţă, am avut o întâlnire cu şefii de arme. Am încercat să discutăm, să vedem care sunt modalităţile de lucru. I-am lăsat pe şefii de arme să spună părerile, am stabilit modalitatea de lucru şi am avut lucruri pe care am ţinut neapărat să le comunic. În primul rând, prioritatea zero este siguranţea cetăţeanului. Am stabilit modalitatea de lucru instalând respectul reciproc: dumnealor mă respectă pe mine, eu îi respect pe ei.

De asemenea, am stabilit lucruri care mă deranjează şi pe care nu le accept. Vorbesc despre adevăr şi de minciună. La noi, aici, trebuie să se instaleze purul adevăr, pentru că numai aşa putem să luăm măsuri în cunoştinţă de cauză. Am spus şi că nu doresc ca la uşa mea să vină toţi comandanţii de arme în fiecare dimineaţă. Le-am spus că o să mă duc eu la toate structurile ale MAI şi o să analize cu celeritate problemele pe care le au”, a mai spus Moga.

Nicolae Moga, cel care a depus miercuri jurământul în funcţia de ministru al Afacerilor Interne, este senator PSD de Constanţa, aflat la al treilea mandat şi vicepreşedinte al Biroului Permanent al Senatului României. Între 1996-2000, a fost preşedintele televiziunii Neptun Constanţa.

Ministrul de Interne, Nicolae Moga: Cine minte, nu este prieten cu mine şi nu va fi colaborator

Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a subiliniat că în cadrul instituţiei pe care o conduce, toată lumea va respecta legea şi, deşi începe activitatea în noua funcţie „dreptul”, a anunţat că nu va colabora cu cei care îl mint şi care nu îşi fac datoria.

„Nu toate lucrurile sunt perfecte, dar vă garantez - acest minister este unul din pilonii societăţii româneşti. Din câte am observat, avem profesionişti aici. Din câte ştiu, nu toate lucrurile, finanţările sunt pe placul tuturor şi confom necesităţilor. Dar nu am toate elementele să vă spun. Vă spun că aici trebuie instalată legea. Toată lumea trebuie să respecte legea. Eu vorbesc în cadrul MAI, nu aici, în clădirea asta. În cadrul MAI toată lumea trebuie să respecte legea”, a declarat Nicolae Moga.

Potrivit noului ministru de Interne, la întâlnirea de miercuri cu comandanţii de arme a precizat şi modalitatea de promovare în funcţie.

„Avansează cine performează. Eu, din câte am văzut, avem profesionişti, trebuie puşi în valoare. Poate nu au resurse necesare, poate nu au fost mobilizaţi suficient. Eu plec cu dreptul, dar vă spun cu sinceritate: cine minte, nu-şi face datoria, nu este prieten cu mine şi nu va fi colaborator”, a mai spus Moga.

