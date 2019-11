Ciolacu: PSD şi-a primit plata pentru 10 august. Am pierdut alegerile



Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, miercuri, că PSD a pierdut alegerile prezidenţiale şi din cauza evenimentelor de la mitingul organizat pe 10 august 2018.



„Am plătit, am pierdut alegerile. Plata pentru 10 august PSD-ul şi-a primit-o. (...) Şi din cauza evenimentelor din 10 august PSD-ul a pierdut alegerile”, a spus Marcel Ciolacu, întrebat dacă a avut o responsabilitate în cazul protestului din 10 august 2018, în cadrul căruia au existat agresiuni asupra cetăţenilor.



Ciolacu a afirmat că „evenimentul a fost gestionat greşit şi un pic hazardat” şi că aşteaptă Justiţia să stabilească dacă a fost o lovitură de stat sau nu.



„Am înţeles că este o anchetă la DIICOT, aşteptăm Justiţia. Eu nu am fost nici de-o parte, nici de cealaltă a baricadei în noaptea de 10 august. Este o anchetă şi cred că sunt alţii abilităţi, instituţii abilitate, separaţia puterilor în stat, să aşteptăm să-şi spună cuvântul”, a completat Marcel Ciolacu.



În urmă cu două săptămâni, a fost declasificat de MAI şi raportul privind protestul din 10 august 2018 şi a fost transmis către DIICOT, unde este instrumentat un dosar penal.

Ciolacu: Sper ca perioada excluderilor să fie depăşită. E posibilă o etapă a includerilor



Marcel Ciolacu a declarat că în prima întrunire a comitetului de organizare a PSD, de miercuri, au fost discutate probleme administrative pentru organizarea, în februarie, a unui Congres ordinar şi că speră că perioada excluderilor să fie depăşită.



„Nu s-a vorbit absolut nimic, în momentul acesta, de luat măsuri. Noi avem un mandat foarte clar de a face o analiză şi de a organiza Congresul ordinar al partidului. Nu avem, cel puţin în Comitetul Executiv de ieri, nu s-a luat şi nu am primit de la colegii noştri alte atribuţii de a primi pe cineva în partid, de a da afară pe cineva din partid. Oricum, cât o să fiu eu, sper ca această etapă a excluderilor să fie depăşită. E posibilă o etapă a includerilor", a spus preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.



În urma schimbării conducerii PSD, s-a discutat, miercuri dimineaţa, despre pregătirea unui calendar de alegeri în fiecare organizaţie şi a unui Congres ordinar, în februarie.



„Am avut o primă întrunire a comitetului de organizare a PSD. În afară de deciziile administrative, am început să conturăm un calendar de alegeri în fiecare organizaţie şi toţi paşii care trebuie parcurşi să ne încadrăm în termenul totuşi, ridicat şi invocat şi cerut de marea majoritate a colegilor noştri, ca în februarie să aibă loc un Congres ordinar”, a completat Marcel Ciolacu.



Marcel Ciolacu a preluat interimar şefia PSD, după ce Viorica Dăncilă a demisionat din funcţie, aproape de finalul unui CEx de aproximativ şase ore.

Ciolacu: PSD nu este condus de un ”Tătuc”. Orban să stea liniştit că nu va fi demis prin moţiune



Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, că partidul nu mai este condus de un <Tătuc> şi Ludovic Orban poate să stea liniştit că nu va fi demis printr-o moţiune de cenzură în această perioadă, o decizie urmând a fi luată după sărbătorile de iarnă.



”Nu-mi cereţi să iau decizii în care eu nu am fost mandatat de colegii mei. Eu am un mandat foarte clar. Repet, partidul nu mai este condus, cel puţin în acest moment, de un <Tătuc>. Este o conducere colectivă. Eu mă bucur. O să ne luăm fiecare sarcinile noastre şi vom merge mai departe”, a declarat preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.



El a mai spus că după congres, despre care a spus că va avea loc în luna februarie, se va lua într-un for mai larg o decizie referitoare la depunerea unei moţiuni de cenzură, dar şi a politicii de alianţe a partidului.



”Opoziţia are dreptul să depună moţiuni de cenzură. Categoric că vom depune o moţiune. Acum nu am dori să picăm în aceeaşi patimă a fostei opoziţii să depunem moţiunii de dragul de a depune moţiuni de cenzură. Domnul Orban să stea liniştit, încă nu sunt probleme ca dânsul să fie demis printr-o moţiune de cenzură. Mai vedem după sărbători”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu, despre revenirea lui Mihai Tudose în PSD: Trebuie să şi vrea



Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, că nu a discutat cu Mihai Tudose despre revenirea fostului premier în partid, dar că prima condiţie este ca acesta să şi vrea, şi că acesta nu şi-a manifestat intenţia până în prezent.



”Nu am avut această discuţie în acest moment. Nu şi-a arătat intenţia. Eu cu Mihai Tudose vorbesc. Nu la fel de des ca până acum, dar vorbesc. Nu m-a sunat să-mi spună că vrea neapărat să vină în PSD. Oricum, chiar dacă există această intenţie, că totuşi până să vină, trebuie să şi vrea, o să discutăm şi cu liderul organizaţiei de la Brăila”, a declarat Marcel Ciolacu.



Fostul premier Mihai Tudose a demisionat din PSD la sfârşitul lunii ianuarie şi s-a înscris în ProRomânia. Marcel Ciolacu a fost vicepremier în guvernul condus de Mihai Tudose.

UPDATE „După ce m-au propus colegii ca şi preşedinte interimar, conform cutumei şi a statutului, mi-am ales în primul rând secretarul general şi primul obiectiv care ne-au mandatat colegii este acela de a organiza Congresul, unde vor fi alegerile normale. Alături de domnul Paul Stănescu, automat au intrat toate cele cinci judeţe care au câştigat alegerile şi în al doilea tur de scrutin, aici mă refer la preşedintele de la Teleorman, preşedintele de la Mehedinţi, domnul Georgescu Aladin, domnul Adrian Gâdea, domnul Mihai Weber de la Gorj şi domnul Niculae Bădălău de la Giurgiu. De asemenea, în această conducere trebuie să fie şi o reprezentare regională. Sunt opt regiuni de dezvoltare a ţării şi în fiecare regiune s-au făcut propuneri: domnul Gabriel Zetea şi domnul Moldovan, domnul Gliga Vasile, domnul Nistor Laurenţiu, domnul Claudiu Manda, doamna Federovici şi domnul Benea, domnul Dan Nica, domnul Pavel Marian, doamna Gabriela Firea şi domnul Mutu Gabriel”, a spus Ciolacu, la finalul şedinţei Comitetului Executiv.

El a precizat că mandatul conducerii interimare este să organizeze un congres pentru alegerea unei conduceri legitime a partidului.

„Este o echipă matură. Mandatul nostru este clar, să organizăm în Congres ordinar, asta înseamnă că la toate judeţele de la fiecare comună să organizăm alegeri. Garantul acestei organizări este domnul Paul Stănescu. Marea majoritate a colegilor au propus luna februarie pentru acest Congres. Durează cam o lună să faci alegeri, vin şi sărbătorile. În februarie o să vebnim în faţa membrilor şi delegaţilor pentru legitimarea unei conduceri. În februarie o să venim în faţa delegaţiei pentru alegerea unei conduceri legitime”, a subliniat Ciolacu.

Întrebat ce îl recomandă pentru funcţia de preşedinte interimar al PSD, Ciolacu a răspuns: „Presupun că faptul că sunt preşedintele Camerei, acest lucru a contat foarte mult în decizia colegilor. Am şi alte calităţi. Sunt un bun organizator. Am pus şi condiţii ca colegii să se implice”.

De asemenea, el a susţinut că nu a decis încă dacă va candida la congresul viitor: „În cel mai scurt timp o să iau această decizie şi o să o anunţ”.

Marcel Ciolacu, despre diferenţa între el şi Dragnea: În primul rând, pe mine mă cheamă Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu a afirmat, întrebat care este diferenţa între el şi Liviu Dragnea care a preluat conducerea PSD printr-un gest de forţă, că numele lor diferă. Liderul interimar al PSD a precizat că nu poate fi vorba de o preluare prin forţă a şefiei partidului.â

„Această mişcare pe care aţi făcut-o astăzi , care este diferenţa între dvs şi Liviu Dragnea, pe care l-aţi criticat de multe ori, având în vedere că preluaţi conducerea acestui partid printr-un gest de forţă?

Ciolacu În primul rând, marea diferenţă este că pe mine mă cheamă Marcel Ciolacu şi pe dânsul Liviu Dragnea. Nu a fost preluată această conducere prin forţă. Dacă ar fi fost preluată prin forţă, presupun că nu ţinea CEx şase ore sau cât a ţinut şi nu şi-a fi exprimat toată lumea opinia”, a explicat Marcel Ciolacu.

Acesta a adăugat că demisia Vioricăi Dăncilă a fost un gest de normalitate.

„În primul rând, a fost un gest de normalitate al doamnei Viorica Dăncilă. Cu toţii am ajuns la concluzia că trebuie resetat acest partid. Cred că este suficient”, a conchis Ciolacu.