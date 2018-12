Purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei, Mădălina Dobrovolschi, a declarat că şeful statului ”nu a avut sub nicio formă intenţia de a încălca dreptul la demnitate al persoanelor care suferă de autism” şi îşi cere scuze dacă sunt persoane care s-au simţit lezate.

„Preşedintele României nu a avut sub nicio formă intenţia de a încălca dreptul la demnitate al persoanelor care suferă de autism. Preşedintele României îşi cere scuze dacă, în urma afirmaţiei dumnealui, sunt persoane care s-au simţit lezate”, a declarat pentru MEDIAFAX purtătorul de cuvânt al Preşedintelui României, Mădălina Dobrovolschi.

Declaraţia Mădălinei Dobrovolschi vine după ce Klaus Iohannis a declarat marţi seara că ”nu putem să ne facem că suntem autişti şi să ne prefacem că nu se discută OUG pentru amnistie”, în contextul în care a precizat că e absolut obligatoriu ca întreaga agendă să îi fie trimisă când se pregăteşte o şedinţă de Guvern, precizând că doar el are căderea să vadă dacă sunt acte care intră sub incidenţa articolului 87.

"Dacă ne uităm la alte guverne PSD, nu putem să ne facem că suntem autişti şi să ne prefacem că nu se discută de OUG pentru amnistie. Ultima OUG a dus la revoluţie în stradă", a afirmat Iohannis.

Şi premierul Viorica Dăncilă şi-a cerut scuze, în luna februarie, după ce a folosit termenul „autişti” în luna februarie, când s-a referit la persoanele care ar „dezinforma Uniunea Europeană”, pe motiv că „ştiu realitatea, dar nu vor să o accepte”. CNCD a decis ulterior că declaraţia Vioricăi Dăncilă se încadrează în limitele libertăţii de exprimare şi nu constituie discriminare.

Asociaţia Autism România despre declaraţia lui Iohannis:Este de condamnat. E o stigmatizare în plus

”Afirmaţiie lui Klaus Iohannis privind autiştii sunt de condamnat pentru că reprezintă o stigmatizare în plus”, spune preşedintele Asociaţiei Autism România, Liuba Iacoblev, precizând că aşteaptă ca preşedintele să-şi ceară scuze public. Iacoblev spune că au fost lezate persoanele cu autism.

“Orice politician care ar face o astfel de afirmaţie este de condamnat. (...) E o stigmatizare în plus. Atunci când cineva de la nivel înalt spune acest lucru este un exemplu prost de urmat. Persoanele sunt stigmatizate, pentru că nu se spune frumos despre autism. (...) Conotaţia este negativă şi bineînţeles că sunt lezate persoanele cu autism”, a spus, pentru MEDIAFAX, preşedintele Asociaţiei Autism România, Liuba Iacoblev.

De asemenea, Liuba Iacoblev susţine că aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să-şi ceară scuze personal, nu prin purtătorul de cuvânt, îndemnându-l să ia exemplul Vioricăi Dăncilă.

Totodată, sursa citată mai arată că pentru persoanele cu autism nu este important ca Iohhanis să fie sancţionat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

“Nici la alţi politicieni nu am solicitat să fie sancţionaţi, am considerat că este mai puţin important acest lucru. Nu cred că aduce mult în plus faţă e o sancţiune publică şi o luare de poziţie în care ne manifestăm supărarea şi dezacordul faţă de aceste afirmaţii ale oamenilor politici, cu atât mai mult cu cât ele sunt la vârf: preşedinte, prim-ministru”, a adăugat Liuba Iacoblev.

Asociaţia Autism Europa Bistriţa a sesizat CNCD

Preşedintele Asociaţiei Autism Europa Bistriţa, Ana Dragu, a sesizat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, în legătură cu afirmaţia preşedintelui Klaus Iohannis privind autiştii, după ce, anterior, tot ea a sesizat CNCD despre limbajul premierului Viorica Dăncilă.

Potrivit Anei Dragu, preşedinte al Asociaţiei Autism Europa Bistriţa, în declaraţia publică făcută în cadrul întâlnirii pe care preşedintele Klaus Iohannis a avut-o marţi seara, a spus: ”Iar dacă noi ne uităm în urmă, ce s-a întâmplat cu aceste guverne pesediste, pot să vă spun că nu ne putem să ne facem că suntem autişti şi că nu se discută despre ordonanţă pe amnistie şi graţiere. Se discută despre ea”.

Ana Dragu consideră că o astfel de afirmaţie este jignitoare pentru persoanele cu autism şi familiile lor.

„O astfel de afirmaţie este jignitoare pentru persoanele cu autism, pentru familiile lor şi cei care lucrează cu aceştia spre binele lor, îi stigmatizează şi mai mult pe aceşti oameni. Afirmaţia este absolut regretabilă, mai ales că vine din partea unui demnitar de cel mai înalt rang, din partea preşedintelui României. Un demnitar ar trebui să îi privească şi respecte pe toţi cetăţenii ţării în mod egal şi să nu îi eticheteze folosind diagnostice medicale pe post de adjective. Iar adjectivul cu conotaţii negative este din nou cel „rău”, reprezentat de „autişti”, adică de copiii noştri, soţii, părinţii, fraţii noştri, pe care îi priviţi ca fiind de condiţie inferioară”, a scris Ana Dragu în petiţia adresată CNCD.

Ana Dragu solicită CNCD să ia măsuri în acest caz.

„Vă solicit ca, pe lângă aplicarea amenzii contravenţionale, să dispuneţi aplicarea părţii care a săvârşit fapta, să publice în mass-media, un rezumat al hotărârii, prin care se constată săvârşirea contravenţiei, precum şi orice măsură necesară pentru înlăturarea consecinţelor acestei fapte”, a scris Ana Dragu, preşedintele Asociaţiei Autism Europa Bistriţa, în petiţia adresată Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Reprezentanţii Asociaţiei Autism Europa Bistriţa arată că unul din 100 de copii se naşte cu o tulburare din spectrul autismului, aşadar există aproape 10.000 de persoane cu autism, plus familiile lor, „care aşteaptă să fie trataţi cu respect de către reprezentanţii statului român”.

CNCD, despre declaraţia preşedintelui: Comparabilă cu cea a premierului Dăncilă

Preşedintele CNCD, Asztalos Csaba, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că speţa ar fi comparabilă cu cea a premierului Viorica Dăncilă, când s-a decis că nu a discriminat.

”CNCD a decis în cazul Dăncilă că nu suntem în prezenţa unei discriminări şi logic ar fi îşi menţină jurisprudenţa. Am fost singurul cu opinie separată în cazul Dăncilă, care am arătat că având în vedere funcţia pe care o ocupă doamna Dăncilă şi efectele declaraţiei persoanei care are o funcţie de înaltă demnitate publică sunt altele decât ale unui cetăţean care nu este într-o astfel de poziţie, dar am avut alte şapte opinii majoritare, în care s-a arătat că se încadrează în limita exprimării de exprimare. Ca atare, logica ar trebui să fie identică.Trebuie să fim consecvenţi, fără să mă antepronunţ. Dar cele două speţe, din câte am citit, sunt comparabile”, a declarat pentru MEDIAFAX preşedintele CNCD, Asztalos Csaba.