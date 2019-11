„A ieşit şi Rareş Bogdan să ne facă ticăloşi şi să ne ameninţe cu puşcăria! Nu le-a luat mai mult de o săptămâna până să iasă şi să ceară puşcarie pentru liderii PSD! De ce suntem ticăloşi şi penali? Pentru că am mărit veniturile românilor? Venituri pe care vor ei să le tăie şi caută vinovaţii, ca să nu plătească politic? Am mai făcut o zi de închisoare pentru că am văruit blocuri în Craiova! De ce nu aş face şi pentru că am mărit salarii şi pensii? Doar asta e România "normală" pentru Johannis şi acoliţii lui...”, a scris Lia Olguţa Vasilescu, joi, pe Facebook.

Reacţia vine după ce eurodeputatul PNL Rareş Bogdan a scris pe Facebook că ceea ce a dezvăluit ministrul Finanţelor Florin Cîţu despre cifrele legate de buget ar trebui anchetat de DNA.

„Alo, DNA? Guvernele PSD au pus pistolul la tâmpla României şi au tras cu sete. Asta e, pe scurt, ce a găsit Florin Cîţu în visterie. Sunt cele mai grave situaţii pe care le-am auzit în ultimii ani. România trăieşte printr-o minune, iar medicul a fost votul de la europarlamentare şi faptul că preşedintele Iohannis şi PNL au făcut totul pentru a demola Guvernul Dăncilă. Ce a dezvăluit Florin Cîţu e de cătuşe. DNA să vină să ia pe sus dubleta Dăncilă-Teodorovici! Monstruozitatea lor este incredibilă. Greţoasă de-a dreptul! Îl ţineţi minte pe Jabba the Hutt, din Războiul Stelelor? Aşa arăta Guvernul PSD”, a scris Rareş Bogdan, joi, pe Facebook.

Florin Cîţu a precizat joi că analizează sesizarea procurorilor pentru constituirea unui grup infracţional organizat în domeniul financiar de către persoane din PSD, care au folosit două variante de buget, asemenea gansterului Al Capone.