Redăm integral invitaţia adresată de deputatul PSD Olguţa Vasilescu ministrului Muncii, Violeta Alexandru, lansată prin intermediul Facebook:

„Catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale,

In atentia doamnei ministru Violeta Alexandru

Stimata doamna,

Vicepresedintele PNL Virgil Guran a anuntat, duminica, intr-o emisiune tv, la Antena 3, ca ministrii PNL vor refuza toate invitatiile ex-ministrilor din guvernul PSD, fiindca «au nevoie sa se aseze bine pe scaun». Dat fiind faptul ca domnul Vasile Cîţu a refuzat deja o dezbatere la care a fost provocat de Eugen Teodorovici, desi tema «bugetului paralel» era aruncata in spatiul public chiar de PNL si merita un raspuns pe masura, coroborat cu declaratiile domnului Guran si ca nu ati raspuns nici provocarii domnului Marius Budai de a face o dezbatere cu dvs. in conditiile impuse de dvs. privind locul si ziua desfasurarii evenimentului, inteleg ca nici eu nu voi avea ocazia sa discutam zilele acestea despre temele care framanta intreaga societate: ce se intampla cu pensiile, salariile, voucherele de vacanta, indemnizatiile persoanelor cu handicap, recalcularea pensiilor etc.

Nu am putut sa nu observ, insa, directia catre care incercati sa canalizati dezbaterea publica: PSD a numit in functii de conducere oameni «incompetenti» care nu au fost in stare sa gestioneze situatia din minister. Ati facut chiar si cateva nominalizari. Trecand peste faptul ca toate persoanele care au activat ca si consilieri, la cabinetul meu de ministru sau la domnul Marius Budăi, s-au retras din mandat odata cu noi, am observat aceeasi retorica si impotriva angajatilor sau functionarilor de prim rang din Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, care lucrau acolo dinainte sa vina PSD la guvernare si care au fost pastrati pe aceleasi functii de noi si in aceleasi consilii de administratie.

Nu inteleg de ce ati considerat necesar sa amintiti de dl. Ion Gibescu, director de cabinet al meu si al d-lui Marius Budai, ca fiind unul dintre cei care au ocupat o functie si un consiliu de administratie si nu ar fi avut pregatirea necesara, atat timp cat dl Gibescu este recunoscut, de absolut toti cei care au avut vreodata legatura cu problematica Ministerului Muncii, drept cel mai bun specialist pe legislatia salarizarii, din Romania, fiind, de altfel, si cel care a lucrat la toate legile de salarizare de dupa 1990, inlusiv la ultima. Asa cum nu am inteles de ce l-ati indepartat din functie pe presedintele ANPD, tot fost consilier al meu, dar preluat din functia de presedinte ANPD de la Guvernul Ciolos, in cadrul caruia ati activat ca ministru. Chiar daca este nevazator, Mihai Tomescu este cel mai bun specialist, din Romania, pentru legislatia persoanelor cu dizabilitati si a reprezentat, cu mult succes, tara noastra la conferintele internationale sau in fata comisarilor europeni.

De altfel, toate modificarile operate de noi pe legislatia respectiva, inclusiv in ceea ce priveste centrele rezidentiale, se datoreaza lui si ONG-urilor din domeniu cu care s-a consultat. Am observat, insa, ca «preferatul» dvs, dintre consilierii mei si cel care s-a «bucurat» cel mai mult de atentia dvs., in incercarea de a demonstra ca PSD a numit persoane «incompetente» in functii din Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, a fost dl. Cristian Vasilcoiu. Motiv pentru care va lansez provocarea de a avea o dezbatere cu acesta pe problematica din Ministerul Muncii, luni, ora 14, la Comisia de Munca a Camerei Deputatilor. Eu sunt convinsa ca nu aveti cunostintele necesare sa faceti fata cu succes unei astfel de dezbateri, dar ramane sa imi dovediti ca ma insel eu si ca ati avut dreptate atunci cand v-ati exprimat ireverentios la adresa sa”, potrivit postării pe Facebook a Liei Olguţa Vasilescu.

Ministrul Muncii Violeta Alexandru a fost chemată şi a participat, marţi, la discuţii în comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor, pe tema majorării salariului minim şi a Pilonului II de pensii.

Ulterior şedinţei comisiei, Violeta Alexandru a declarat că întrebările care i-au fost adresate în comisia pentru muncă se refereau la miniştrii anteriori şi că a rămas în sală din respect pentru instituţia Parlamentului. Ministrul Muncii a spus că este "frapată" de ura pe care PSD o afişează faţă de investitorii din ţară.