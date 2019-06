„În legătură cu reacţia de ieri a unora, de la Congresul PSD, am câteva gânduri de împărtăşit! Nu pot să spun că m-a surprins, dar m-a întristat. O tristeţe care mi-a făcut mult mai evident însă de ce am fost penalizaţi de români la ultimele alegeri. Nu ne-a costat doar mesajul, ci şi atitudinea.

Am decontat cu toţii greşelile şi orgoliile unora dintre membrii PSD, am primit etichete pentru gravele încălcări ale legii sau ale bunului-simţ, am fost atacaţi şi desconsideraţi pentru că am fi toţi la fel.

Nu suntem toţi la fel. Dar majoritatea celor care au rămas aici, crezând în continuare în acest partid pe care l-am văzut traversând vremuri şi vremuri, sunt din ce în ce mai asemănători în viziune şi răspuns. Suntem din ce în ce mai hotărâţi să nu mai permitem rabaturi de la minimele principii ale moralităţii şi decenţei!

Partea bună a întâmplării de ieri, partea care îmi dă speranţă, este că ne-am dat seama cu toţii de aceste lucruri. De ieri cred şi mai mult ca e nevoie de schimbare. Pentru colegii de partid, pentru membrii noştri din toată ţara, pentru români şi pentru viitorul nostru, al tuturor, o să fiu parte activă a acestei schimbări. Restabilirea seriozităţii, a maturităţii şi a echilibrului sunt obligatorii- în discurs, în comportament şi în acţiuni. Pentru că derapajele de la aceste principii - fie ele în partid, pe scena politică, în societate sau pe stradă - ne costă scump şi ne ţin pe loc!”, a scris Marian Oprişan, pe Facebook.

Marian Oprişan a fost huiduit de colegii de partid, în momentul în care a vrut să ia cuvântul la Congres, după discursul lui Codrin Ştefănescu. Din sală au fost social-democraţi care i-au transmis „ai vorbit urât de toţi” sau „ce mesaj ai dat pe Facebook”. În momentul când liderul PSD Vrancea a urcat pe scena pentru a ţine un discurs, social-democraţii au început să fluiere şi să îl huiduiască, strigând spre acesta „ai vorbit urât de toţi”. Prin urmare, Oprişan a replicat, resemnat „Se pare că nu vor să mai vorbim”, coborând apoi de pe scenă.

Reacţia delegaţilor la Congresul PSD vine după ce Marian Oprişan a transmis, într-o scrisoare, colegilor din PSD, postată pe Facebook, că nu doreşte ca partidul să se mai lase călcat în picioare de „indivizi care şi-au bătut joc de România” şi să mai întoarcă celălalt obraz.

