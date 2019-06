”PNL, imediat după alegerile europarlamentare a decis să depună în fapt voinţa clară exprimată de cetăţenii români la votul din 26 mai pentru Parlamentul European şi la referendumul convocat de preşedintele României. Am demarat procedura moţiunii de cenzură încă din prima săptămână şi ne-am angajat în negocieri cu toate grupurile parlamentare, iar acolo unde nu am putut discuta cu grupuri parlamentare, am purtat negocieri individuale cu parlamentari din zona guvernamentală, respectiv din ALDE şi din PSD.

”Până la momentul votului, aceste voturi şi negocieri vor continua şi vom cuantifica, la vot, câte voturi efective va avea moţiunea de cenzură. Parlamamentarii PSD şi ALDE trebuie să înţeleagă că românii vor altă guvernare, că românii nu mai acceptă această coaliţie la putere şi că este în puterea fiecăruia dintre ei să decidă ca voinţa românilor să fie transpusă în fapte. Orice parlamentar ALDE sau PSD care va vota moţiunea de cenzură va avea şansa să îşi repare imaginea publică să se debaraseze de ultimii doi ani jumătate în care au fost complicii unui regim ticălos şi să îşi poată continua cariera politică, fie în partidul din care fac parte, fie într-o altă formaţiune politică. Depinde de conştiinţa individuală a fiecărui parlamentar dacă va ţine cont de ceea ce vor românii sau dacă va rămâne sluga unui regim care face rău acestei ţări”, a declarat Ludovic Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv.

Liderul PNL le-a transmis, de asemenea, parlamentarilor din PSD-ALDE un îndemn:

”În ceea ce ne priveşte pe noi, avem conştiinţa datoriei îndeplinite, am făcut tot ce depinde de noi, pentru a determina ca moţiunea de cenzură să fie sprijinită de un număr cât mai mare de parlamentari şi le mai adresez - chiar dacă în timpul discuţiilor individuale lucruri parlamentarilor PSD şi ALDE cu care am vorbit - le adresez public încă un îndemn: Aveţi două variante. Să vă încetaţi cariera politică rămânând complicii acestui regim toxic pentru România sau aveţi şansa de a vă reabilita în faţa cetăţenilor români votând moţiunea de cenzură”, a mai spus Orban.

Parlamentul dezbate şi votează, marţi, moţiunea de cenzură depusă de opoziţie la adresa guvernului Dăncilă. Pentru a trece moţiunea sunt necesare 233 de voturi, din totalul de 465 parlamentari.