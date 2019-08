„PNL a câştigat alegerile, în toate sondajele de opinie suntem pe primul loc. Partidul care este cotat cu cea mai mare încredere. PNL este partenerul preşedintelui Klaus Iohannis, care este liderul politic cu cea mai mare cotă de încredere, omul cu cea mai bună imagine externă, candidatul nostru la funcţia de preşedinte al României", a spus Ludovic Orban

„Avem datoria pentru români să asigurăm victoria la prezidenţiale a preşedintelui Klaus Iohannis. Am câştigat o bătălie, trebuie să câştigăm războiul. Urmează trei rânduri de alegeri la fel de importante, prezidenţiale, locale şi parlamentare care vor da noul Guvern. Obiectivul pe care trebuie să îl avem este de a câştiga toate aceste alegeri",a mai spus Orban.

Klaus Iohannis participă la şedinţa Consiliului Naţional PNL de joi.

Orban, către liberali: Vă cer să îl votaţi pe Rareş Bogdan în funcţia de prim-vicepreşedintele PNL

Ludovic Orban l-a propus, în Consiliul Naţional, pe Rareş Bogdan pentru funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL. La rândul său europarlamentarul Rareş Bogdan a venit timpul ca PNL să remodernizeze România.

„Trec la alegerea prim-vicepreşedintelui PNL. la Propunerea mea pentru această funcţie, pe care am prezentat-o şi în cadrul Biroului Executiv este în persoană lui Rareş Bogdan. Trebuie să recunosc că este o promovare la excepţional. Sunt mulţi colegi cu vechime în partid care au dus o bătălie în partid şi care ar fi putut candida pentru această funcţie. Am ales totuşi această propunere pentru că promovările excepţionale se fac după rezultate excepţionale. Trebie să recunoaştem că Rareş Bogdan a plecat de la măsuţă lui, a abandonat carieră jurnalistică şi a venit alături de noi pentru a candida la Parlamentul European. A fost o decizie importantă. Din prima zi, din momentul desemnării că şi candidat în fruntea listei pentru PE, Rareş Bogdan a fost timp de trei luni zi şi noapte alături de mine, de colegi, de fiecare judeţ şi a pus umărul la această frumoasă victorie a PNL. Din acest motiv îl propun şi va cer să îl votaţi în funcţie de prim-vicepresinte al PNL pe prietenul, camaradul şi colegul nostru de luptă Rareş Bogdan”, a declarat Ludovic Orban, la Consiliul Naţional al PNL.

Rareş Bogdan a afirmat că PNL va reforma şi remoderniza România.

„ Va mulţumesc dragi liberali, prieteni. Sunt onorat şi emoţionat cum am fost şi pe data de 14 martie atunci când m-aţi primit în mijlocul dumneavoastră. Încep prin a va spune cu tot respectul, toată consideraţia şi cu tot dragul că vreau să îmi permiteţi să fac o plecăciune în faţă celor peste 200 mii membrii ai PNL şi în faţă celor 2.5 milioane români care ne-au acordat votul, astfel încât am devenit partidul numărul unu al României. Fără dvs şi fără cei care au pus ştampilă pe PNL astăzi România probabil avea o altă soartă. (...) În seară de 26 mai, în seară victoriei nu ne-am bucurat suficient. Vreau să va cer să îmi promiteţi că bucuria pe care nu am afişat-o atunci o să o dublăm în data de 24 noiembrie, pentru că, dragii mei, o să spun câteva cuvinte despre oameni, organizaţii, PNL, dar mai ales vreau să spun că această victorie din 26 trebuie să fie doar prima dintr-un lung şir de victorii. De şase ani şi mai bine suntem în opoziţie, unii dintre noi de mai bine de şapte ani. A venit momentul să recucerim şi să reformam, remodernizam România. Preşedintele Klaus Iohannis are nevoie de un partener şi acela nu poate fi altcineva decât PNL. Bătălia pentru Cotroceni nu este bătălia unui singur om, nu o percepeţi că şi cuma r fi bătălia lui Iohannis sau a conducerii PNL. Trebuie să fie bătălia fiecărui român de bună credinţa”, a susţinut Rareş Bogdan.