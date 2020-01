„PNL susţine alegerea primarilor în două tururi. Am depus un proiect de lege care este în dezbaterea Camerei Deputaţilor. Am căutat să ajungem la vot final, pentru acolo există un numră de 173-174 de deputaţi care ar putea să voteze acest proiect de lege. PSD a scos de la naftalină Comisia de cod electoral, i-a prelungit cu trei luni activitatea şi a trimis proiectul alegerii primarilor în două tururi. De fapt sunt mai multe, unul PNL, unul USR şi unul PMP. Vom încerca să aducem în plenul Camerei Deputaţilor să încercăm să producem o mobilizare. Mai avem la dispoziţie 2 variante, fie angajarea răspunderii, fie o ordonanţă de urgenţă. V-am spus care sunt posibilităţile pe care le avem la dispoziţie”, a afirmat Ludovic Orban, joi la Realitatea Plus.

Premierul a mai spus că PNL are ca obiectiv ca acest tip de alegeri să fie folosit la alegerile locale de anul acesta.

„V-am spus soluţiile pentru ca primarii să fie aleşi printr-un vot democratic, legitim. Noi ne dorim ca alegerile locale de anul acesta să se bazeze pe alegeri democratice şi primarii să fie aleşi în două tururi. PNL asta susţine şi acesta e obiectivul nostru să legiferăm ceea ce îşi doresc oamenii, nu ce îşi doresc potentaţii. Iar oamenii îşi doresc peste 85% ca alegerea primarilor să se facă în două tururi, pentru a conferi o legitimitate solidă”, a conchis Orban.