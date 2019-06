„Un comportament în totală contradicţie cu atitudinea noastră generală faţă de mass-media. PNL a respectat întotdeauna activitatea jurnaliştilor, întotdeauna a luptat pentru tranparenţă, întotdeauna noi am militat ca jurnaliştii să aibă accez la dezbaterile din comisii, chiar şi atunci când majoritatea PSD-ALDE a vrut să secretizeze. Eu îl consider un accident. Îl cunosc bine pe Ben Oni Ardelean. El a avut întotdeauna o relaţie bună cu presa. Cred că era supărat din alte motive”, a afirmat Ludovic Orban, miercuri seară, la Digi 24.

Preşedintele PNL a adăugat că l-a sunat imediat pe Ben Oni Ardelean şi i-a solicitat să îşi ceară scuze jurnaliştilor pe care i-a jigniit, iar acesta s-a executat.

„L-am sunat imediat şi i-am cerut să îşi ceară scuze tuturor jurnaliştilor faţă de care a avut această ieşire. Şi-a cerut scuze jurnaliştilor. Asta ştiu. Plus că i-am atras atenţia că acesta este un comportament netipic pentru noi ca partid. Noi întotdeauna am avut respect pentru mass-media, întotdeauna am încercat să susţinem mass-media în munca de informare pe care o face. E destul că îi tratează cu superioritate şi aronganţă alţii. Eu nu mă aştept din partea niciunui reprezentant al PNL să aibă un asemenea comportament. O dată accept aşa ceva, a doua oară nu voi mai accepta aşa ceva. O să urmeze o sancţiune”, a conchis Orban.

Şedinţa Comisiilor reunite de Politică Externă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru adoptarea unei declaraţii ale Parlamentului faţă de situaţia din Republica Moldova, a fost amânată pentru luni, din lipsă de cvorum. Jurnaliştii nu au avut acces şi au fost caracterizaţi ca fiind „nesimţiţi”.

Vicepreşedintele Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaţilor Ben Oni Ardelean a catalogat, în contextul în care jurnaliştii nu au primit accesul la şedinţa Comisiei din lipsa votului pentru acest lucru, unii jurnalişti ca fiind „nesimţiţi” şi „cu tupeu”.

„În momentul în care cu tupeu şi nesimţire veniţi şi cereţi să dăm un vot fără cvorum şi cereţi să dăm un vot în momentul în care eu, ca preşedinte de şedinţă, nu consimt că trebuie să încep şedinţa, în momentul repectiv este tupeu şi nesimţire”, a declarat deputatul PNL.

Foto: 123RF