„Este un CV cunoscut, este actor, este un om de televiziune, care a fondat o televiziune, are o televiziune proprie, a fost moderator de emisiuni şi este un om care înţelege cultura şi chiar nu văd motive pentru astfel de obiecţii. Până la urmă, fiecare parlamentar şi fiecare formaţiune potică are dreptul la opinie, are dreptul la exprimarea unor puncte de vedere. Ce pot eu să vă garantez, că în primul rând, premierul consideră cultura o prioritate şi că alături de Ministrul propus pentru cultură, vom trata cu maximă atenţie şi vom aloca resurse semnificative pentru acest domeniu, care a fost considerat un fel de Cenuşăreasă a Ministerelor de guvernările PSD”, a afirmat Orban, luni, după o întâlnire cu liderii PNL.

Chestionat dacă se poate baza pe toate voturile USR pentru învestirea Guvernului, în contextul în care partidul nu consideră propunerea pentru Ministerul Culturii adecvată, Orban a răspuns că este încrezător, în condiţiile în care deja a fost mandatat să semneze un acord cu formaţiunea condusă de Dan Barna.

„Atât timp cât vom semna un acord cu USR, sunt convins că parlamentarii USR vor respecta decizia conducerii USR. În ceea ce mă priveşte, eu am fost deja mandatat să semnez acest acord, am purtat discuţii de-a lungul timpului, ne-am înţeles pe toate punctele, sunt mandatat săsemnez acesta cord şi sunt încrezător că parlamentarii USR vor vota pentru învestirea Cabinetului PNL. Nu se pune problema schimbării propunerilor, deja am prezentat lista”, a explicat preşedintele PNL.

Deputatul USR Iulian Bulai a afirmat, vineri, că Bogdan Gheorghiu, ministrul propus de PNL pentru Ministerul Culturii, nu are competenţele necesare pentru a conduce acest portofoliu. Deputatul USR susţine că aşteaptă de la PNL o altă propunere, deoarece nu poate vota „un incompetent”.

Foto: Bogdan Gheorghiu / Facebook