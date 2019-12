„Mi se pare o decizie foarte proastă. Noi când am decis să modificăm OUG 51, am decis să modificăm prin lege ordonanţat de urgenţă şi am ales procedura angajării răspunderii, pentru că este o situaţie care trebuie rezolvată urgent. La ora actuală sunt mulţi copii care nu se mai pot duce la şcoală. Din cauza OUG 51 elevii nu mai beneficiază de drepturile pe care le aveau şi nu îşi mai permit să plătească valoarea integrală a biletului pentru a se deplasa la şcoală”. a afirmat Ludovic Orban, duminică, la Digi 24.

Şeful Executivului a adăugat că, prin blocarea abrogării OUG 51, PSD loveşte în familiile cu venituri mici şi stopează accesul la educaţie al copiilor.

„De asemenea, în OUG 51 s-au prelungit licenţele transportatorilor pentru judeţ până în 2023. Menţinerea licenţelor până în 2023, afectează grav calitatea serviciilor de transport, pentru că permite menţinerea în circulaţie unor mijloace de transport care nu respectă normele tehnice. Atacarea la CCR nu face nimic altceva decât să perpetueze starea de fapt”,a completat Orban.

Întrebat unde înscrie demersul PSD al contestării la CCR, premierul a răspuns: „Asta nu e o acţiune social-democrată, e o acţiune care loveşte din plin familiile cu venituri mai scăzute, pentru că prin atacarea la CCR se tergiversează situaţia copiilor care nu se poat deplasa la şcoală şi practic se interzice accesul la educaţie”.

Marcel Ciolacu a anunţat că PSD va sesiza, luni, Curtea Constituţională asupra proiectelor pe care şi-a asumat răspunderea Guvernul, modificarea legilor justiţiei şi abrogarea OUG 51 privind transporturile. Preşedintele Camerei Deputaţilor a precizat că guvernarea PNL este una „abramburistică”.