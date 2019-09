Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a spus, la Adunarea Regională a organizaţiilor PNL din Nord-Vest, că la Cluj s-a format un nou grup, de această dată liberal, făcând referire la celebrul „grup de la Cluj”, din care făceau parte Ioan Rus sau Vasile Dâncu.

„Există un mit de vreo 30 de ani, mitul grupului de la Cluj. Grupul de la Cluj, format din Rus, Dâncu, Maior... Acest grup de la Cluj a fost prezent permanent în toată media, ca o forţă ocultă, care trage sfori, şi am să vă spun un lucru: niciodată n-au făcut mare brânză, pentru că ei erau în PSD şi PSD niciodată nu o să accepte niciodată să fie conduşi de oameni care sunt crescuţi, educaţi în Ardeal. Există, în schimb, un alt grup de la Cluj, care nu este aşa notoriu, dar care a prins încetul cu încetul consistenţă. Există un grup de la Cluj în care este Emil Boc, în care este Rareş Bogdan, în care este Daniel Buda, în care sunt Adrian Oros, în care sunt foarte mulţi oameni, care au realizat lucruri adevărate pentru comunităţile locale, pe care le conduc, pentru România. Acest grup de la Cluj, cu adevărat va putea face ceva în România, pentru că acest grup de la Cluj este în Partidul Naţional Liberal şi pentru că aici, educaţia, civilizaţia, dorinţa de mişcare înspre Europa este literă de lege şi cuvântul lor este ascultat şi respectat", a declarat Orban.

El a mai declarat că, în ultimii 30 de ani, România a dus lipsă de oameni de stat.

„România, din păcate, în ultimii 30 de ani, a dus mare lipsă de oameni de stat. După opinia mea, primul om de stat adevărat de după Revoluţie este Klaus Iohannis. Un om de stat este un om care înţelege lumea în care trăim şi care dă direcţia corectă pentru ţara pe care o conduce. Este un om care are capacitatea de a deschide orice uşă importantă din orice cancelarie europeană, atunci când România are nevoie să deschidă acea uşă. Este un om care are puterea de a se bate pentru interesele ţării sale şi atunci când poate îi deranjează pe mai marii lumii”, a mai spus Ludovic Orban.