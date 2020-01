„Am utilizat oportunitate pentru a-l felicita pe secretarul general pentru rolul său atât de important pentru succesul NATO şi l-am asigurat de întregul sprijin al Guvernului României, precum şi de continuitatea politicilor şi contribuţiilor noastre pentru îndeplinirea obiectivelor Alianţei. Astfel, România va continua să aloce 2% din PIB pentru apărare, conform angajamentelor asumate de statele NATO la summitu-ul din Marea Britanie în 2014.De asemenea vom continua să participăm la misiunile şi iniţiativele NATO, la prezenţa aliată înaintată pe Flancul Estic şi la Iniţiativa de creştere a operativităţii forţelor NATO, aşa-numita "NATO Readiness Initiative, precum şi în Afganistan, Kosovo, Irak”, a declarat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă susţinută alături de secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, joi la Bruxelles.

Şeful Executivului a adăugat că ţara noastră va sprijini partenerii din regiune.

„Am discutat, totodată, despre situaţia de securitate din regiunea Mării Negre, care se deteriorează, în condiţiile în care Rusia continuă să-şi întărească postura militară. În acest context, am subliniat importanţa acordată de România consolidării rolului NATO în regiunea Mării Negre şi am convenit să lucrăm în continuare, împreună, la întărirea prezenţei înaintate în sudul Flancului Estic. De asemenea am fost de acord cu necesitatea continuării sprijinului pentru partenerii din regiune”, a completat Orban.

Premierul Ludovic Orban a avut, joi, o întrevedere la Bruxelles cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. Cei doi au discutat despre priorităţile NATO în regiunea Mării Negre şi contribuţia României la stabilitatea din zonă.