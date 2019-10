„Trebuie să ştiţi că am stabilit o premieră în ultimii 30 de ani de democraţie şchioapă şi tranziţie care sper sa se termine odată cu plecarea PSD. Am reuşit să dăm jos o guvernare PSD, din opoziţie. Este pentru prima data când se reuşeşte dărâmarea partidului comunist, sub diferitele forme pe care le-a luat, de la FSN încoace”, a declarat Ludovic Orban, vineri, la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

Orban a atras atenţia şi asupra ritmului de îndatorare publică a crescut dramatic în ultimul an, astfel încât veniturile la buget nu pot acoperi cheltuielile. Acesta a adăugat că deficitul este la 2,9% din PIB, lucru destul de grav.

„Acuma trebuie să vă spun că în analiza pe care o facem trebuie să avem o fotografie a situaţie la zi. Este o guvernare eşuată şi situaţia este extrem de gravă”, a explicat liderul PNL.

„Nu suntem într-o situaţie politică foarte simplă. Am reuşit să obţinem 238 de voturi la moţiunea de cenzură. Aceste voturi au fost pentru a pune punct acestei guvernări. În evoluţia ulterioara a situaţiei, părerea celor implicaţi în demersul de a opri PSD, trebuie luată în considerare”, a mai spus liberalul.

Pe ordinea de zi a şedinţei BPN al PNL se numără stabilirea delegaţiei liberalilor care vor participa la consultările cu Klaus Iohannis, vineri la Cotroceni, precum şi acţiunile care trebuie întreprinse în campania pentru prezidenţiale.

Moţiunea de cenzură a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Parlamentului, fiind 238 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” şi trei voturi anulate.