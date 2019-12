„Nu mă tem de nicio moţiune de cenzură”, a afirmat Ludovic Orban, întrebat despre subiect şi în contextul în care UDMR a anunţat că ar susţine demersul.

Şeful Executivului a adăugat că Guvernul a renunţat la asumarea răspunderii pe prevederilor privind prorogarea termenului pensionării anticipate a magistraţilor şi cel legat de intrarea în vigoare privind completele, deoarece Parlamentul a reglementat deja aceste aspecte.

„Deci noi am luat act de faptul că Parlamentul a aprobat, a finalizat procedura de adoptare a celor două prorogări, care erau incluse şi în proiectul nostru de lege. Vă readuc aminte că noi am avut în proiectul nostru de lege şi prorogarea pentru pensionarea anticipată a magistraţilor. De asemenea, prorogarea termenului de intrare în vigoare şi pentru trecerea de la complete de la 3 la 2. În momentul în care Parlamentul a adoptat aceste articole, practic, a adoptat prorogarea termenului de intrare a acestor două articole, noi le-am scos din legea nostra. În schimb nu au adoptat ceea ce cuprinde al treilea articol din proiectul nostru de lege şi că atare am menţinut în proiectul de lege, pe care ne-am angajat răspunderea, acest al treilea punct, pentru că nu a fost adoptat de Parlament.Să mă bazez eu pe perspectiva, mai ales de la pesedişti, că vor adopta în Parlament, mă interesează foarte puţin, dacă nu veneam cu legea, ar fi intrat în vigoare de la 1 ianuarie”, a explicat Orban.

Premierul a acuzat că PSD a reglementat defectuos în sensul pensionării anticipate a magistraţilor, care ar scoate din sistem peste 2.000 de persoane, lucru care ar „arunca în aer” justiţia.

„În locul pesediştilor aş tăcea cel puţin 5 ani de zile de acum înainte pe orice tema legată de justiţie. Ei sunt cei care au adoptat legile justiţiei, în ciuda opoziţiei vehemente a preşedintelui Iohannis, a PNL, a USR, a PMP. Ei sunt majoritatea care au adoptat aceste legi care ar fi aruncat în aer justiţia. Ei sunt cei care au stabilit pensionarea anticipată a magistraţilor care ar scoate din sistem 2.387 de magistraţi, care ar lasă parchetele şi instanţele fără judecători şi care ar relua de la zero toate procedurile de cercetare judecătorească şi evident procedurile de instrumentare a dosarelor penale. Ei sunt aceia care au vrut să treacă de la complete de doi la complete de trei, pentru a mari numărul de instanţe care să judece şi pentru a întinde pe o perioada şi mai lungă judecarea dosarelor în care cetăţenii apelează la justiţie pentru a-şi caută dreptatea”, a explicat Orban.

Acesta a mai acuzat PSD că a creat o „lege perversă” privind vechimea pentru intrarea în magistratură.

„Tot ei au pus la cale în mod pervers şi acest mecanism prin care timp de doi ani de zile au gândit să nu mai între nimeni care să compenseze deficitul de magistraţi creat că urmare a celorlalte două prevederi. Gândiţi-va că mărind vechimea de la doi la patru ani pentru a putea merge la concursurile de magistratură ar fi existat doi ani de zile în care practic ar fi dispărut din sistem aproape 2.400 de magistraţi şi în timpul asta ei nu puteau fi înlocuiţi ci dimpotrivă s-ar fi creat o perioada de doi ani de zile, în care ar fi existat un deficit suplimentar de magistraţi în cadrul Parchetelor şi în cadrul instanţelor de judecată. Adică ei au creat această lege perversă, din dorinţa lor de a stopa procesele în care erau implicaţi liderii PSD. Pentru a scapă de consecinţele legii şi pentru a nu fi condamnaţi, ei au premeditat această ticăloşie şi vin ei acum să ne dea nouă lecţii. Nu primesc lecţii de la PSD, pe niciun domeniu, nici pe buget, nici pe justiţie şi în general pe niciun domeniu”, a conchis Orban.