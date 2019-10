„Ce vrea PSD? PSD vreau să ducă dezbaterea şi votul la moţiunea de cenzură vineri, sâmbătă sau duminică. De ce? Pentru a se reduce la maxim prezenţa la votul moţiunii, pentru că este cactivitate parlamentară. Singura moţiune de cenzură în care s-a încălcat acest principiul a fost cea împotriva Guvernului Grideanu, dar nu a fost votul, ci doar citirea. Nu se poate să îţi baţi joc să pui pe week-end, pe zile libere. Nu este legal şi constituţional”, a afirmat Ludovic Orban, marţi seara, la Digi 24.

Preşedintele liberalilor a adăugat că Marcel Ciolacu a anunţat că „va fi citită în plen moţiunea marţi seară, când nici nu se reuniseră Birourile permanente reunite.

„La ora actuală în Parlament de ce nu vine Dăncilă să ceară votul pentru remaniere? Pentru că n umai are majoritate. De ce am avut capacitatea să strângem 238 de semnături? Pentru că nu mai are majoritate. Această adunătură care nu mai are legătură cu realitatea trebuie înlăturată de la putere”, a completat Orban.

Acesta a adăugat că PNL va fi prezent şi va vota la moţiune, precizând că trebuie să existe o coordonare şi cu celelalte cinci grupuri parlamentare să se mobilizeze la vot.

„Noi vom fi prezenţi toţi şi vom vota la vedere toţi. Problema este că la această moţiune nu suntem numai noi. Mai sunt alte 5 grupuri parlamentare care trebuie să se mobilizeze pentru ziua respectivă. Am spus nu trebuie să fie neapărat luni, poate fi luni, marţi sau miercuri. Sâmbătă şi duminică sunt zile libere, inclusiv pentru activitatea parlamentară. Trebuie să ne coordonăm cu toţi şi să arătăm că suntem capabili să ne mobilizăm, indiferent de zi”, a explicat Ludovic Orban.

În opinia acestuia, la votul moţiunii vor fi cu şapte sau opt voturi în plus faţă de numărul semnatarilor.

„Vă spun sigur că vor mai fi voturi în favoarea moţiunii, chiar dacă nu au fost semnatari. După opinia mea, vor fi şapte, opt voturi în plus faţă de numărul celor care au semnat moţiunea de cenzură. Vor fi parlamentari PSD care vor vota moţiunea de cenzură”, a conchis Orban.

Birourile reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nu au întrunit, marţi seară, cvorumul necesar desfăşurării şedinţei în care trebuiau să stabilească un calendar pentru moţiunea de cenzură, a afirmat preşedintele Camerei Marcel Ciolacu.

Secretarul general al PSD Mihai Fifor a declarat că moţiunea de cenzură ar urma să fie votată, sâmbătă, într-un plen reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului. Social-democratul a adăugat că citirea moţiunii ar putea avea loc miercuri.

Opoziţia are strânse 238 de semnături pentru moţiunea de cenzură depusă, marţi, la Parlament, inclusiv de la PSD. Printre aceştia se numără fostul deputat PSD Mihăiţă Găină, fostul senator PSD Emanoil Savin, deputatul PSD Marius Bota şi senatorul afiliat PSD Ioan Talpoş, potrivit documentului depus la conducerea Legislativului.