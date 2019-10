Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, marţi, că a ajuns la un acord cu PNL în privinţa tuturor cerinţelor ALDE, astfel că formaţiunea politică va decide în forurile statutare susţinerea învestiturii Guvernului condus de Ludovic Orban. De cealaltă parte, PMP nu a ajuns la un consens cu Orban.

Eugen Tomac a declarat, marţi, că nu a ajuns la un consens cu Ludovic Orban, deoarece acesta l-a informat că nu va respecta cerinţele PMP, respectiv intrarea la guvernare a PMP şi OUG pe primari în două tururi. Totodată, Orban l-a anunţat că nu va înfiinţa nici Ministerul pentru relaţia cu Moldova.

„A două întâlnire oficială pe care am avut-o în formaţie completă ne-a pemis să finalizam discuţiile pe documentul pe care l-am prezentat la întâlnirea precedentă, cu cele 12 cerinţe pe care noi le-am formulat. Am căzut de acord asupra tuturor, fie că este vorba de formula Guvernului monocolor, fie că este vorba de zonă economică unde am convenit asupra necesităţii unor investiţii. Am discutat şi astăzi am finalizat. Concluzia ca atare este că împreună cu colegii mei ne vom prezenţa în faţă Biroului Permanent Executiv al ALDE unde vom susţine ca Biroul să dea vot în favoarea învestiturii domnului Orban în fruntea viitorului Guvern. Aceasta este propunerea pe care o facem”, a spus Călin Popescu Tăriceanu, în urma negocierilor purtate cu PNL.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a reluat marţi întâlnirile cu reprezentanţii partidelor parlamentare pentru constituirea unei majorităţi parlamentare necesare învestirii noului guvern.

Negocierile continuă şi miercuri.

„Mâine şi poimâine (marţi şi miercuri - n.r.) vom avea runda a doua de discuţii cu partenerii alături de care am depus moţiunea de cenzură şi alături de care am reuşit demiterea guvernului PSD. Mâine ne vom întâlni cu delegaţiile ALDE, PMP, UDMR şi USR, iar miercuri cu reprezentanţii Pro România”, a anunţat luni Ludovic Orban.

Potrivit unor surse, Orban se va întâlni marţi la ora 9.30 cu delegaţia ALDE, la 11.00 cu cea a PMP, la 13.30 cu reprezentanţii UDMR şi la 15.00 cu cei ai USR. De asemenea, miercuri, la ora 12.00, el se va întâlni cu liderii ProRomânia. Întâlnirile urmează să aibă loc la Parlament.

