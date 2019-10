Bogdan Loghin, viceprimarul oraşului Rădăuţi a declarat miercuri că excluderea sa a fost decisă din cauza discuţiilor în contradictoriu pe care le-a avut cu preşedintele filialei PSD Rădăuţi, care este şi primarul oraşului.

„Excluderea mea a intervenit în urma numeroaselor disensiuni între mine şi domnul primar (n.r. primarul oraşului Rădăuţi, preşedintele PSD Rădăuţi), disensiuni care au urmat faptului că ne-am abătut de la drumul iniţial, anume de la dezvoltarea oraşului şi de la faptul că, după părerea mea, prin limitarea dreptului la opinie, drept câştigat prin Constituţie, nu pot fi de acord cu acest lucru", a declarat, corespondentului Mediafax, Bogdan Loghin.

El a mai declarat că un alt motiv pentru care a fost exclus din partid este şi faptul că nu a fost prezent la vizita Vioricăi Dăncilă din judeţul Suceava.

„Cu toate că eram în concediu în ziua respectivă, pentru că am nişte probleme personale, am spus de la început că nu voi susţine această candidatură pentru că nu mă reprezintă. Nu mă reprezintă în sensul în care eu am intrat în Partidul Social Democrat încă din 2005. În momentul respectiv, Guvernele care s-au perindat în acel timp au dus România în Uniunea Europeană şi în NATO, ori dacă fac o paralelă între Guvernele din acel timp şi Guvernul de acum, credeţi-mă, nu mă reprezintă.", a mai declarat Loghin.