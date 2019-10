Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidenţiale a afirmat, vineri, la Bistriţa, că România este singura ţară din Europa în care candidaţii la alegerile prezidenţiale, în loc să vorbească despre proiectele lor, vorbesc despre chestiuni tactice de moment pentru formarea unui guvern.

„Din păcate campania pentru prezidenţiale este cu totul bruiată de criza politică, de criza guvernamentală. Lucrul acesta este complet anormal. La capitolul acesta suntem unici în Europa unde nu veţi mai vedea o ţară în care alegerile prezidenţiale să fie bruiate cu totul de o criză de guvern. Mi se pare ruşinos lucrul acesta. Nu este deloc în regulă faptul că principalii candidaţi nu vorbesc de proiectele lor ci despre chestiuni tactice de moment pentru un guvern care oricum nu va dura prea mult în care nu se ştie dacă va fi votat de Parlament. Mi se pare absolut lamentabil, asta spune multe despre decăderea totală a democraţiei în România”, a declarat Paleologu.

De asemenea, el a spus că este dezamăgit de faptul că principalii candidaţi la alegeri refuză să participe la dezbateri pe proiecte.

„Un alt lucru care ne spune multe despre decăderea democraţiei în România este faptul că cei care se consideră intraţi în turul doi prin nu ştiu ce fel de drept divin, refuză dezbaterea. Preşedintele Iohannis nu vrea să discute cu nimeni (...) apoi doamna Dăncilă nu vine la dezbateri şi s-a molipsit din păcate şi domnul Barna, adică cel care pretinde că reprezintă o forţă nouă, procedează exact la fel precum preşedintele Iohannis şi premierul Dăncilă. Păcat că şi Mircea Diaconu procedează la fel, mizând evident pe capacitatea lui actoricească. (...) Cred că discuţia ar trebui să fie mai serioasă legată de criza politică pentru că este absolut lamentabil faptul că o campanie prezidenţială este bruiată de o criză guvernamentală şi de asemenea lamentabil că principalii candidaţi cu excepţia mea nu vor dezbatere. Pentru că dezbaterea este de fapt esenţa democraţiei, iar cine refuză dezbaterea, refuză de fapt democraţia, încercând să manipuleze democraţia prin forţa banului sau prin forţa poziţiilor pe care le ocupă”, a spus Paleologu.

Referitor la alegerile anticipate, acesta a declarat că, în contextul constituţional, sunt aproape imposibil de făcut.

„Se vorbeşte despre alegeri anticipate, unii spun că sunt posibile, şi fac tot felul de scenarii fanteziste ca să păcălească lumea. Adică ori nu ştiu că nu se poate, şi atunci este grav că nişte responsabili politici nu au citit Constituţia, ori ştiu şi atunci mint şi sunt nişte demagogi, pentru că în contextul constituţional actual este o absurditate să ne imaginăm că vor putea fi organizate alegeri anticipate. Este extraordinar de greu. Nu este imposibil, dar trebuie să pice de două ori guvernul în Parlament pentru a avea alegeri anticipate şi credeţi că vor să renunţe la pensiile speciale? Şi mulţi dintre parlamentarii aleşi au fost aleşi din resturi pe această lege electorală mizerabilă după care a fost ales în Parlamentul din 2016”, a declarat Theodor Paleologu.

La conferinţa de presă la care a participat, candidatul PMP la alegerile prezidenţiale a mai subiniat că este singurul dintre candidaţi care face educaţie „pe bune”, iar pentru cursurile organizate prin Fundaţia Paleologu, nu a avut contracte cu statul şi nu am avut finanţări din fonduri europene.

„Eu sunt preşedintele Fundaţiei Paleologu, care organizează cursuri, este o fundaţie creată în annul 2013, am avut până acum aproape 6.000 de cursanţi în şapte ani. Sunt singurul antreprenor pe bune dintre candidaţi, nu am avut contracte cu statul nu am avut finanţări din fonduri europene totul e pe bune (...) Pot să vă garantez, fac ce nu fac universităţile, ce nu face Ministerul Educaţiei, adică fac educaţie pe bune, serioasă şi solidă şi se poate trăi din asta, asta este vestea bună”, a spus Paleologu.