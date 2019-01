Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene care se implică în afaceri judiciare sau nu combat eficient fraudele şi actele de corupţie vor risca suspendarea fondurilor comunitare, conform unui proiect de rezoluţie aprobat joi de Parlamentul European.

"Asistată de un grup de experţi independenţi, Comisia Europeană va avea sarcina de a depista «deficienţe generalizate în privinţa statului de drept» şi va decide măsuri care ar putea include suspendarea plăţilor efectuate prin bugetul UE sau reducerea prefinanţării," se arată în proiectul aprobat joi de Parlamentul European cu 397 de voturi pentru, 158 împotrivă şi 69 de abţineri.

Planul va fi implementat doar dacă va fi aprobat şi de Consiliul UE. Imediat ce un stat membru sancţionat va remedia problemele identificate de Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul UE pot hotărî deblocarea fondurilor.

Comisia Europeană va putea stabili că normele statului de drept sunt expuse riscurilor, dacă apare una din următoarele probleme:

- buna funcţionare a autorităţilor care implementează bugetul UE;

- buna funcţionare a autorităţilor care efectuează controlul financiar;

- investigarea adecvată a fraudei - inclusiv frauda fiscală - corupţia sau alte încălcări care afectează execuţia bugetului UE;

- control judiciar eficient de către instanţele independente;

- recuperarea fondurilor plătite în mod necuvenit;

- prevenirea şi sancţionarea evaziunii fiscale;

- cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă şi, dacă este cazul, cu Parchetul European.

Pentru identificarea acestor situaţii, pentru fiecare ţară va fi creat un un grup de experţi independenţi în drept constituţional şi financiar, compus dintr-un expert numit de parlamentul naţional al fiecărui stat membru şi cinci experţi numiţi de Parlamentul European, care va evalua situaţia anual şi va publica un rezumat al concluziilor sale.

În funcţie de domeniul îbn care au fost identificate problemele, Comisia poate decide aplicarea unei din următoarele măsuri:

- suspendarea angajamentelor,

- întreruperea termenelor de plată,

- reducerea prefinanţării

- suspendarea plăţilor.

Comisia Europeană va impune statelor sancţionate să completeze din fonduri proprii programele a căror finanţare a fost suspendată, pentru ca beneficiarii finali să nu fie afectaţi. Cu excepţia cazului în care decizia prevede altfel, guvernul va trebui să continue implementarea programului sau fondului UE respectiv şi să efectueze plăţi către beneficiarii finali, cum ar fi cercetătorii sau organizaţiile societăţii civile.

Proiectul de rezoluţie denumit "Protejarea bugetului UE în cazul constatării deficienţelor generalizate în materie de stat de drept în statele membre" este parte a Planului bugetar multianual 2021-2027.

Comisia Europeană a mai propus în ultimii doi ani posibilitatea limitării accesului la finanţare europeană în cazul ţărilor membre ale Uniunii Europene care nu respectă principiile statului de drept.

"Respectarea statului de drept şi a tuturor valorilor UE sunt principiile fundamentale pe care am construit proiectul european. Niciun guvern nu poate încălca aceste valori fără să sufere consecinţele,” a declarat în plen Eider Gardiazabal (Partidul Socialist European), co-raportor al Comisie pentru bugete.

Petri Sarvamaa (Partidul Popular European), co-raportor al dosarului, s-a declarat satisfăcut de includerea în prioect a prevederii că statul sancţionat trebuie să continue finanţarea proiectelor suspendate, pentru ca beneficiarul final să nu aibă se suferit. ”Cel mai important aspect al acestui mecanism este protecţia beneficiarilor finali, element accentuat în comparaţie cu propunerea originală a Comisiei,” a afirmat europarlamentarul finlandez. ”Am inclus, de asemenea, Parlamentul European în procedura de luare a deciziei, ceea ce întăreşte dimensiunea de responsabilitate democratică în privinţa măsurilor propuse.”

Uniunea Europeană trebuie să intensifice acţiunile pentru promovarea democraţiei, a normelor statului de drept şi a drepturilor fundamentale în spaţiul comunitar, inclusiv prin susţinerea organizaţiilor societăţii civile, conform unei rezoluţii adoptate joi de Parlamentul European.

Comisia de Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne (LIBE) a propus triplarea fondurile alocate în bugetul multianual comunitar (2021-2027) pentru Programul de Drepturi şi Valori, până la nivelul de 1,834 de miliarde de euro (Comisia Europeană propusese 642 de milioane de euro).

Propunerea de lansare a negocierilor cu membrii Consiliului UE a fost aprobată joi cu 426 de voturi pentru, 152 împotrivă şi 45 de abţineri.

"Cu obiectivul general de protejare şi promovare a drepturilor şi valorilor prevăzute în Articolul 2 al Tratatului UE, prin susţinerea organizaţiilor societăţii civile la nivel local, regional, naţional şi transnaţional, Programul încearcă să promoveze egalitatea şi nediscriminarea, să încurajeze implicarea cetăţenilor şi participarea la procesul democratic şi să combată violenţa," anunţă Parlamentul European într-un comunicat postat pe site-ul instituţiei.

"Eurodeputaţii au decis în mod specific să menţioneze protejarea şi promovarea principiilor democraţiei şi statului de drept ca fiind principalul obiectiv, dat fiind că aceste norme sunt elemente preliminare necesare apărării drepturilor fundamentale şi asigurării încrederii reciproce între statele membre şi cetăţeni la nivelul Uniunii Europene", precizează Parlamentul European.

Eurodeputaţii au acceptat ca, în cazuri excepţionale, în care se constată deteriorarea rapidă şi în mod grav a situaţiei dintr-un stat membru şi sunt expuse riscurilor valori fundamentale, Comisia Europeană să lanseze o procedură de finanţare a organizaţiilor societăţii civile pentru facilitarea şi susţinerea dialogului democratic.

