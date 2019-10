„Vom susţine un guvern doar atunci când vom fi convinşi că proiectele de competenţă, de profesionalism pentru electoratul nostru de centru-stânga sunt reprezentate. Sunt la al patrulea mandat, nu am votat decât guvern despre care am avut toate datele că pot să reuşească. Ştiţi că nu am susţinut nici Guvernul Cioloş. Nu vom vota acest Guvern al domnului Orban, PNL şi probabil că şi de data asta vom avea dreptate”, a afirmat Victor Ponta, miercuri, la Parlament.



Întrebat dacă parlamentarii Pro România vor participa la plenul reunit unde va fi dat votul de învestire a noului Executiv, Victor Ponta a răspuns: „O să discutăm acest lucru”.

„Ne-am înţeles pe un singur lucru. Vom susţine cei de la Pro România alegeri anticipare pentru Parlament. Din punctul nostru de vedere se pot realiza şi au şi sens pentru binele tuturor, să le facem odată cu cele locale”, a completat Ponta.

Victor Ponta a avut o întâlnire cu Ludovic Orban, miercuri, la Parlament, unde a discutat cu liderul PNL despre formarea noului Guvern.