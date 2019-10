Potrivit unui comunicat al PSD Olt, Paul Stănescu a fost reconfirmat în funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene.

„Cu o prezenţă de 153 de persoane, adică 90% din numărul total al membrilor CEx, preşedintele Paul Stănescu a primit un vot masiv de încredere de la primari, viceprimari, parlamentari, consilieri judeţeni şi locali şi preşedinţi de organizaţii, obţinând 152 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 0 abţineri în vederea continuării mandatului de preşedinte al organizaţiei noastre”, se arată în comunicatul remis de PSD Olt, după şedinţa Comitetului Executiv, în care se precizează că hotărârile au fost luate „având în vedere propagarea în spaţiul public a zvonului de înlăturare a preşedintelui Organizaţiei Judeţene, Paul Stănescu, şi susţinerea tacită de către acesta a moţiunii de cenzură”.

De asemenea, CEx al PSD Olt a mai decis susţinerea actualei formule de guvernare „pentru a duce la bun sfârşit proiectele asumate în faţa electoratului şi nu votează moţiunea de cenzură”.

Liderul senatorilor PSD Cosmin Preda şi senatorii social-democraţi Paul Stănescu şi Viorel Arcaş sunt cei trei parlamentari care s-au abţinut la votul privind respingerea citirii moţiunii de cenzură în plenul reunit de miercuri, deşi au fost prezenţi în sală.

„Eu cu liderul de grup şi domnul Arcaş, nu ne-am dat seama şi am votat <prezent> şi atât, nu am votat <pentru> din greşeală. (...) Pur şi simplu am greşit. Am votat <prezent> şi trebuia să votăm <pentru> (...) am greşit" , a declarat senatorul PSD, Paul Stănescu.

Moţiunea de cenzură nu a mai fost citită în plenul reunit de miercuri, după ce ordinea de zi a şedinţei a fost respinsă.