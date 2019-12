Paul Stănescu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă la Slatina, că „bătuse palma" cu Viorica Dăncilă să nu intre în cursa pentru Cotroceni.

„Am trecut în opoziţie cu Liviu Dragnea pentru că am considerat că partidul merge într-o direcţie greşită, lucru care s-a adeverit. (...) A venit doamna Dăncilă. Cu doamna Dăncilă, vă spun în mod direct, am avut o discuţie înainte de a accepta propunerea colegilor mei în Comitetul Executiv. Am rugat-o pe doamna Dăncilă două lucruri: 1. să nu facem congres în 2019, să facem congres în ianuarie -februarie 2020; 2. i-am spus doamnei Dăncilă să nu mai candideze. Acum, pot să vă spun public lucrul acesta, am bătut palma, ca să spun aşa. Adică, doamna a fost de acord. Şi mai continui puţin, dar o să o să mă şi opresc undeva, pentru că mariajul ăsta al nostru a durat foarte puţin, 7 - 8 zile cred că a durat”, a spus Stănescu.

Potrivit acestuia, Viorica Dăncilă a încălcat înţelegerea după o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis.

„Am mers la Cotroceni la consultare. Consultarea, cred, a fost pe votul în Diaspora. (...) Am mers în formula Dăncilă - Fifor - Stănescu - Ciolacu -Teodorovici, cred. După ce am avut întâlnire la Cotroceni cu domnul preşedinte, am stat în formatul ăsta 5 - 10 minute la masă. După aceea, preşedintele a rugat-o pe doamna prim-ministru în funcţie să stea de vorbă cu dumneaei câteva minute. Întâlnirea a durat 20 de minute, dacă nu o jumătate de oră. După aceea, ajungând la Parlament, doamna Dăncilă a spus că vrea congres imediat. Eu am spus «doamna Dăncilă, doamna prim-ministru, Viorica... » nu mai ştiu cum am spus, în condiţiile date, «pe mine m-aţi pierdut pentru că am stabilit că nu facem nişte lucruri şi dumneavoastră aţi ţinut doar câteva zile». (...) A făcut congres. Am fost la congres, s-a votat. (...) Miza era candidatura dumneaei. Eu m-am retras. Ce a urmat aţi văzut cu toţii”, a declarat Paul Stănescu.

Acesta a afirmat că Viorica Dăncilă chiar a vrut să-l dea afară din partid: „Nu mă sfiesc să spun lucrul ăsta: doamna Dncilă chiar a vrut să mă dea afară, într-o anumită conjunctură, să mă elimine din partid pentru că nu am făcut altceva decât să spun ceea ce cred eu”.