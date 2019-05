„Am avut azi Biroul Permanent Naţional, întâlniri cu grupurile PSD. Discuţiile s-au purtat pe rezultatul alegerilor. Am înţeles cu toţii semnificaţia votului şi am dispus să avem o analiză în partid, să vedem care sunt greşelile pe care le-am făcut. Am hotărât ca funcţia de preşedinte executiv să fie ocupată de Paul Stănescu, Biroul Permanent Naţional să se întâlnască în fiecare luni a săptămânii, iar CEx să se întrunească o dată pe lună", a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a precizat că la şedinţele Comitetului Executiv Naţional PSD vor participa şi miniştri, pentru a avea o bună comunicare între Guvern şi partid.

„Este o perioadă dificilă şi să putem să ne apropiem de cetăţeni, să vorbim dspre soluţiile pe care le putem oferi economic şi social. Am ascultat punctul de vedere al deputaţilro şi senatorilor. Consider că acesta este modul în care trebuie să procedăm să ascultăm fiecare deputat şi senator pentru a avea o concluzie care să fie pliată pe ceea ce vor cetăţenii", a completat Viorica Dăncilă.

Fostul vicepremier Paul Stănescu se numără printre semnatarii scrisorii din septembrie 2018 în care aceştia cereau demisia lui Liviu Dragnea de la şefia PSD şi din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Declaraţia a mai fost semnată de Gabriela Firea şi Adrian Ţuţuianu, care apoi, din acest motiv, a fost exclus din PSD.

Ulterior CEx al PSD a decis înlocuirea sa din funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării cu Ilan Laufer, propunere refuzată la acel moment de preşedintele Klaus Iohannis. În acest context, Paul Stănescu a demisionat din funcţiile deţinute în Guvern.

Foto: Hepta