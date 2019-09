„Alegerile din 26 mai s-au ţinut într-un context deosebit de dificil pentru noi. Din punctul meu de vedere, ca om care mă ocup de problematica alegerilor de 20 de ani, alegerile din 26 mai s-au finalizat nesperat de bine în contextul existent. Ştiţi că pe 26 mai alegerile au fost organizate odată şi cu refereundumul, ceea ce determină complicaţii de organizare. Nu e însă prima oară când organizez un referendum odată cu alegerile. Contextul diferit de data aceasta a fost dat de momentul 27 februarie 2019 (numirea lui Mituleţu la şefia AEP n.r.) a determinat complicaţii majore în ceea ce priveşte desfăşurarea alegerilor.”, a afirmat Cristian Petraru, fostul şef al Departamentului de organizare a proceselor electorale.

Fostul şef al Departamentului de organizare a proceselor electorale consideră că interesul lui Constantin Buică, preşedintele AEP, nu a fost reprezentat de alegeri, ci de angajarea personalului pe noua structură, în funcţii de conducere şi cheltuirea banilor în interes propriu.

„Părerea mea personală este că domnul Buică nu a fost interesat deloc de aceste alegeri, focusul său a fost în două direcţii, angajarea personalului pe noua structură, în momentul de faşă există 106 funcţii de conducere, iar al doilea element de interes era să cheltuie banii rămaşi, având în vedere că se folosea SIMPV. Până la momentul acela, nime ni nu ştia că se fa folosi un sistem gestionat, integral, de statul român.”, a explicat Petraru.

Cristian Petraru îl acuză pe Constantin Buică că nu s-ar fi consultat cu toate celelalte departamente, ci ar fi condus toate operaţiunile singur.

„În mod normal, în timpul alegerilor, noi, cei care ne ocupăm de producţie, avem şedinţe cu conducerea. Înainte de alegerile din mai, nu am avut nicio şedinţă cu conducere. Nu am avut nicio şedinţă cu domnull Mituleţu. Am avut zero atribuţii. Deci domnull Mituleţu a condus AEP singur. Dânsul a fost numit pe 27 februarie, şi după, până la alegeri eu nu am participat la nicio şedinţă cu dl Mituleţu. Niciunul dintre colegii mei nu a participat la vreo şedinţă de producţie cu Mituleţu.”, a explicat Petraru.

Fostul şef de departament a mai spus că preşedintele AEP a hotărât să reogranizeze întreaga activitate, lucru ce a creat haos printre angajaţi, pe care şeful de departament a încercat să îi calmeze.

„Imediat după ce a fost numit, domnull Mituleţu a făcut cel mai inteligent, cu ghilimele, lucru care se poate face: o restructurare, a reorganizat întreaga activitate. Am fost obligat să vorbesc cu sute de oameni, să încerc să-i calmez. Sunt sute de oameni, oameni simpli, care muncesc, care au copii a casă, care au rate, care nu ştiu dacă mâine vor mai avea loc de muncă sau nu. Începând cu luna martie, toată lumea avea în cap reorganizarea. Domnul Mituleţu a obţinut un nou regulament, o reorganizare. De la momentul reogranizării, nimeni nu mai ştia ce avea de făcut. Oamenii nu erau pe structura nouă, nu aveu atribuţii, fişă de post. Foştii mei colegi nici în ziua de azi nu au fişa de post, habar nu au care sunt atribuţiile lor,a sumate legal. A fost un efor deosebit să vorbesc cu toţi în parte, să le spun să fie liniştiţi, că terbuie să organizăm alegerile.”, a adăugat Petraru.

Crtistian Petraru a mai sesizat o problemă, anume lipsa instruirii angajaţilor, în urma acestei reogranizări, şi a afirmat că deşi l-a sfătuit pe preşedintele AEP să instruiască membrii, acesta i-a spus să îşi vadă de treabă.

„Era, deci, forate important, că a apărut şi referendumul, să se facă o nouă instruire, cu regulile noi. La momentul la care trebuia făcută acea instruire, eu nu mai aveam atribuţii, mi s-a spus: „vezi-ţi de treabă, nu e treaba ta, tu ai alte treburi”, treburi despre care nu am aflat nici măcar când am încetat raporturile de serviciu (...) Deci a fost o problemă cu lipsa instruirii formatorilor AEP, care la rândul lor, trebuiau să instruiască preşedinţii şi membrii comisiilor de votare.” a reiterat Petraru.

Opiziţia este de părere că reprezentanţii PSD din comisia de anchetă pentru fraudarea alegerilor europarlamentare încearcă din răsputeri să acrediteze ideea unei „fraude electorale” fără a avea nicio bază reală.

„Două personaje reprezentative pentru PSD, adică PRM-ista Olguţa Vasilescu şi deputatul Viorel Sălan, au încercat cu disperare să găsească cea mai mică breşă în declaraţiile tranşante, atât ale reprezentanţilor Institutului Naţional de Statistică, cât şi ale reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, care au spus cât se poate de clar, de la început, că nu există absolut niciun indiciu care să ducă la concluzia că alegerile ar fi fost fraudate. A fost imposibil să înţeleagă până şi faptul că Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezenţei la Vot (SIMPV) nu este un soft în sine, ci un sistem care are mai multe componente, inclusiv nişte soft-uri, şi că Institutul Naţional de Statistică lucrează exclusiv cu Sistemul Informatic de Centralizare a Proceselor Verbale (SICPV), unul dintre softurile din SIMPV”, a transmis senatorul USR Nicu Fălcoi.