Întrebată miercuri, la Iaşi, dacă managerul Spitalului Judeţean Suceava, Vasile Rîmbu, ar fi un bun ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea a declarat că îl cunoaşte pe acesta şi este un bun manager, dar „a fi un bun manager nu înseamnă a fi un bun ministru”.

Sorina Pintea a declarat miercuri, la Iaşi că îl cunoaşte pe managerul Spitalului Judeţean Suceava, Vasile Rîmbu, al cărui nume este vehiculat, potrivit unor surse politice, pentru preluarea portofoliul de ministru al Sănătăţii, şi că ştie că este un bun manager.

Întrebată dacă acesta ar fi un bun ministru, Pintea a spus „a fi un bun manager nu înseamnă a fi un bun ministru”.

„Este un manager bun, eu îl cunosc încă dinainte de a prelua portofoliul Sănătăţii. Noi am avut discuţii, sunt manageri din ţară cu care am vorbit de dinainte de a fi ministru. Vom vedea dacă va fi un bun ministru sau nu. A fi un bun manager nu înseamnă a fi un bun ministru. Eu nu ştiu dacă am fost un ministru foarte bun, asta veţi spune dumneavoastră", a declarat Sorina Pintea.

De altfel, preşedintele Klaus Iohannis a fost miercuri în vizită la spitalul condus de Rîmbu, cu ocazia inaugurării ambulatoriului de la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Iohannis a spus că cmbulatoriul din Suceava este un model de bune practici în sistemul de sănătate.