„Nu pot să ştiu (despre documentele din valiză, n.r.). Acolo, eu am văzut că sunt documente care sunt deja la dosar. 80% din ce s-a prezentat în presă „Valiza” există la dosar din data de 6 august, de când s-au făcut percheziţiile. Cum au ajuns şi acolo, nu pot să îmi explic”, a declarat Petre Pitiş, la ieşirea din sediul DNA.

Petre Pitiş a fost chemat la sediul DNA pentru a fi informat de către procurori cu privire la expertiza dispusă în dosarul Tel Drum.

Întrebat de mailul pe care, potrivit Rise Project, fiul lui Liviu Dragnea i l-a trimis pentru a-i achita o factură, Petre Pitiş a spus că Tel Drum nu a emis niciodată o astfel de factură.

„Nu ştiu de mail, eu ştiu facturile pe care le am şi care sunt depuse aici. Nu am spus că-i plăteam. Am spus că am văzut mailul (prezentat de jurnaliştii Rise Project, n.r.), dar nu corespunde, factura care este în acel mail nu a fost niciodată emisă pentru Tel Drum”, a mai spus Petre Pitiş.

Rise Project a intrat în posesia unor documente importante, pe care DNA nu le-a găsit la percheziţiile de la Tel Drum, dar a dat peste ele un sătean din Teleorman. În hard-ul din valiză se află schiţa casei lui Dragnea şi mailuri trimise de fiul său. O parte dintre documente a fost publicată la începutul lunii noiembrie.

Printre mailuri sunt unele trimise de pe o adresă salvată Ştefan Dragnea. Mailul este trimis în anul 2010: “Am şi eu o datorie la un tip şi nu vreau să cer lui Liviu că mă ceartă, mă poţi ajuta să o achit? A făcut o factură cu ulei pentru maşini”.

Liviu Dragnea nu s-a prezentat, joi, la sediul DNA, unde a fost chemat de procurori pentru a-i fi comunicate rezultatele expertizei efectuate în dosarul Tel Drum, a precizat avocatul liderului PSD, Flavia Teodosiu.

„Va merge un avocat”, a spus avocatul Flavia Teodosiu, apărătorul lui Liviu Dragnea, la Antena3. Avocatul a mai precizat că Dragnea a fost chemat la DNA pentru a-i fi predate anumite documente din dosarul Tel Drum, drept pentru care liderul PSD nu este obligat să se prezinte.

Liviu Dragnea a fost chemat, telefonic, la DNA pe data de 3 ianuarie, pentru a-i fi comunicate rezultatele expertizei efectuate în ancheta Tel Drum, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din dosar.

Însă, în această perioadă, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi-a delegat atribuţiile vicepreşedintelui Camerei Florin Iordache, pentru luna ianuarie, potrivit unei decizii publicate sâmbătă în Monitorul Oficial.

”Pe perioada vacanţei parlamentare din luna ianuarie 2019 atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul depoutat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor”, se arată în decizia publicată sâmbătă în Monitorul Oficial.

În Tel Drum, faptele ar fi fost comise în perioada în care Dragnea era preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, iar dosarul a fost deschis ca urmare a sesizării OLAF (Oficiul european antifraudă).

În dosarul „Tel Drum”, în 13 noiembrie, procurorii DNA au anunţat, oficial, că Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni privind deturnarea de fonduri europene, în legătură cu favorizarea companiei în privinţa acordării de contracte. Faptele ar fi fost comise în perioada în care era preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.

"Până în acest moment, nici autoritatea de management (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Fondurilor Europene) nu s-a constituit parte civilă cu privire la sumele ce ar fi fost obţinute nelegal din fonduri europene de peste 20 milioane euro), nici Consiliul judeţean Teleorman nu s-a constituit parte civilă cu privire la prejudiciul ce ar fi fost produs prin infracţiunile de abuz în serviciu ( peste 31 milioane lei)", au transmis procurorii.