Doamna Dăncilă, după cum bine ştiţi, urca împreună cu mine pe scenă la mitingul din 9 iunie 2018, în spatele domniei sale era un ecran mare de tot pe care îl vedea toată lumea, sutele de mii de oameni care au fost în Piaţa Victoriei pe care scria, ce să vedem, jos statul paralel, în faţa doamnei Dăncilă era un pupitru pe care scria tot jos statul paralel, acum doamna Dăncilă spune în mod repetat că nu ştie dacă există că părerile sunt împărţite, eu nu pot să accept aşa ceva, vedeţi noi putem să avem idei, putem să intrăm în polemică, putem să avem idei diferite, dar este important să rămânem pe ideea pe care am avut-o până acum, nu să ne transformăm de pe o zi pe alta… să ne tragem de sfori… a şi spus că este alt om acum, că dintr-o dată s-a regăsit pe sine, că până acum nu a fost dânsa, vă daţi seama că premierul României spune că nu a fost cu adevărat ea însăşi până acum. Nu am cum să nu mă gândesc la faptul că este teleghidată, nu am cum să mă gândesc”, a declarat Liviu Pleşoianu..

Întrebat de cine e controlată, Pleşoianu a răspuns: „Nu ştiu. De oameni care nu fac parte din statul paralel pentru că statul paralel nu există”.

Acesta acuză şi că „doamna Dăncilă a predat cu arme şi muniţii partidul inclusiv faţă de domnul Klaus Iohannis, doamna Dăncilă nu a vrut să facă acea restructurare atunci, a stat încontinuu şi a aşteptat de la Iohannis o reacţie, inclusiv atunci când a fost vorba despre revocarea lui Augustin Lazăr, nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Ce este foarte sigur este că sunt foarte mulţi oameni, oameni simpli care votează acest partid şi care sunt îngrozitor de supăraţi pe ce se întâmplă în momentul de faţă, pentru că se simt trădaţi”.

Liviu Pleşoianu a anunţat că va candida pentru funcţia de preşedinte PSD, funcţie pentru care va lupta cu Viorica Dăncilă.

Foto: Mediafax Foto