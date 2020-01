„Prim-ministrul Ludovic Orban a anunţat astăzi că PNL a decis să înceapă discuţiile cu celelalte partide parlamentare pentru a găsi soluţii ca să declanşeze alegerile anticipate. Era timpul - şi nu de azi sau de ieri, ci de la momentul moţiunii de cenzură. Parlamentul nu mai reflectă voinţa societăţii, iar pentru a guverna PNL face compromisuri politice care ar trebui să le dea de gândit. Cu un PSD majoritar în Parlament, riscăm noi măsuri populiste, fără acoperire economică, iar PNL nu pare să aibă soluţiile pentru a le contracara. Ideea de a trece bugetul unei ţări prin Parlament fără dezbatere nu e o soluţie, ci doar simptomul bolii de care suferim. În afară de asta, un guvern fără susţinere în Parlament nu poate să înceapă reformarea domeniilor fundamentale pentru funcţionarea ţării şi nu răspunde nevoilor cetăţenilor români care au ieşit la vot la europarlamentare şi la prezidenţiale”, a scris PLUS, pe Facebook.

PLUS reproşează PNL că nu a reuşit să rezolve problema alegerii primarilor în două tururi.

„Liberalii nu au reuşit să rezolve cerinţe imediate ale cetăţenilor, cum sunt alegerea primarilor în două tururi, mai mulţi parlamentari pentru diaspora şi desfiinţarea Secţiei Speciale pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Cum am putea atunci să ne gândim la demararea reformei în sistemul de educaţie, zguduit de şocul rezultatelor la testele PISA, sau în sistemul de sănătate, unde încă ne mor cu zile pacienţi în spitale?Ne bucură, aşadar, vestea că prim-ministrul Orban începe discuţiile pentru declanşarea anticipatelor, ba chiar ia în calcul să îşi dea demisia, dacă este nevoie. Ne bazăm pe buna credinţă a preşedintelui PNL şi aşteptăm un calendar al alegerilor cât mai ambiţios. Scopul nostru, al tuturor celor care vrem să schimbăm România în bine, este să începem reformele cât mai repede”, mai precizează PLUS.

Partidul lui Dacian Cioloş susţine că e pregătit pentru anticipate şi pentru guvernare.

„În ceea ce ne priveşte, noi, cei de la PLUS, suntem pregătiţi şi pentru anticipate, şi pentru guvernare. Avem un program politic pe care îl vom face public în curând, care cuprinde toate reformele de care ţara are nevoie, avem oameni capabili să îl puna în aplicare şi suntem pregătiţi să ne asumăm rolul pe care alegătorii ni-l vor stabili la urne. Suntem pregătiţi să facem asta împreună cu alte partide, atât timp cât lucrăm împreună pentru interesul României. Important este să ne apucăm de treabă cât mai repede”, se mai arată în postarea PLUS de pe Facebook.

Ludovic Orban a declarat, luni, că liberalii au decis constituirea unei comisii care să „investigheze” oportunitatea declanşării alegerilor parlamentare anticipate şi că vor comanda o analiză sociologică amplă. El a mai spus că anticipatele ar putea avea loc simultan cu localele, pe 14 iunie.