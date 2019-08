"Protocolul politic al Alianţei USR PLUS prevede existenţa unei Comisii de politici publice (CPP) care îşi propune armonizarea programelor şi a viziunii politice. Aşa cum aţi văzut în spaţiul public, partenerii noştri de alianţă au ales deja această echipă. La nivelul PLUS, Consiliul Naţional (CN) a votat astăzi componenţa echipei noastre. Procesul a fost unul competitiv, a vizat asigurarea unei competenţe maxime în materie de politici publice şi a inclus membri din Comisia Naţională pentru Politici şi Programe (CNPP) şi din CN", arată un comunicat emis vineri de PLUS.

PLUS va fi reprezentat în Comisia de Politici Publice a alianţei cu USR de către: Erika Stanciu, preşedinte CNPP şi membru de drept al CPP, Alin Mituţa, Andrei Lupu, Dragoş Pîslaru şi Oana Ţoiu. Consiliul Naţional a ales şi cinci membri supleanţi, şi anume Ştefan Pălărie, Dan Nechita, Ovidiu Ţentea, Florin Sabou şi Diana Popp.

În prim parte a lunii, Comitetul Politic al USR a votat ca Mihai Goţiu, Claudiu Năsui, Andrei Caramitru, Cristian Prună şi Elena Tudose să fie membri ai Comisiei de Politici Publice care va elabora programul de guvernare al Alianţei USR-PLUS.

Potrivit protocolului de formare a Alianţei politice USR PLUS, Comisia de Politici Publice va avea ca obiectiv elaborarea unor politici publice comune în următoarele domenii: - Reforma constituţională, asigurarea justiţiei independente şi a statului de drept; - Educaţia şi cultura; - Sănătatea şi mediul; - Infrastructura; - Strategia de dezvoltare competitivă antreprenorială şi industrială; - Eradicarea sărăciei şi dezvoltarea rurală; - Politică externă şi de apărare.