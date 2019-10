„Avem probabil cea mai importantă şedinţă din acest an a PMP. Astăzi urmează să decidem cu toţii care este poziţia noastră cu privire la invitaţia pe care am primit-o din partea PNL de a răspunde acestei solicitări cu privire la învestirea Guvernului Orban. Vom discuta ceea ce v-am informat până acum. De ce am ajuns în acest punct în care trebuie să analizăm cu maximă seriozitate care este punctul nostru de vedere, având în vedere că discuţiile de până acum au ajuns într-un punct în care s-au blocat. Înţelegem mizele ce ţin de interesul naţional, dar în acelaşi timp PMP este un partid politic pe picioarele lui, care a obţinut aproape 550.000 de voturi la ultima confruntare electorală”, a spus Eugen Tomac, la începutul şedinţei Colegiului Naţional al PMP.

Un alt punct aflat pe ordinea de zi vizează campania electorală pentru alegerile prezidenţiale.

„Pentru noi, cel mai improtant obiectiv din acest an este să îl trimitem pe candidatul nostru în turul doi, vom dezbate pe larg acest subiect. Bineînţeles că nu doar tema alegerilor prezidenţiale va face obiectul discuţiei de astăzi (...) Ne preocupă să obţinem un scor foarte bun la alegerile de peste două săptămâni”, a subliniat Tomac.

PMP şi PNL nu au ajuns la un consens în vederea susţinerii Guvernului Orban, la votul de încredere din Parlament.

Eugen Tomac a declarat, marţi, că Ludovic Orban l-a informat că nu va respecta cerinţele PMP, respectiv intrarea la guvernare a PMP şi OUG pe primari în două tururi. Totodată, Orban l-a anunţat că nu va înfiinţa nici Ministerul pentru relaţia cu Moldova.

Potrivit calendarului pentru învestirea Guvernului, Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor avea loc luni.

Marţi va avea loc audierea miniştrilor desemnaţi în şedinţele comune ale comisiilor permanente ale celor două Camere, iar miercuri, 30 octombrie, urmează să aibă loc votul de încredere al Guvernului, în Plenul comun al Parlamentului.