"Nu vom consimţi la validarea unui alt Guvern decât cel cu care am făcut o înţelegere protocolară pe care noi am respectat-o şi aceasta a fost condiţionată de participarea noastră la susţinerea Guvernului. Aşa cum am făcut la moţiunea de cenzură, la fel vom proceda şi acum, în sensul că nu vom participa la un vot împotriva învestirii lui Ludovic Orban, vom rămâne spectatori, întrucât credem că este vorba de o dramaturgie în acest moment, o bătălie a orgoliilor, a vanităţilor la nivelul de vârf al clasei politice şi ea deserveşte profund intereselor românilor, a agendei lor, deserveşte ţării", a spus Marius Paşcan la Palatul Cotroceni.

Deputatul PMP a mai explicat că susţine alegerile parlamentare la termen, deoarece primează nevoia de stabilitate a ţării.

"Sunt câteva luni până la alegerile locale. Cred că tocmai din acest motiv nu există justificat un temei rezonabil, raţional, pentru a forţa alegeri anticipate. Noi pledăm pentru alegeri la termen. Nu ne ferim de eventuale posibile alegeri anticipate. Suntem pregătiţi să ne batem în orice variantă. Primează nevoia de stabilitate a ţării", a spus Paşcan.