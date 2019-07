„Le mulţumesc colegilor din PNL pentru că au fost de acord cu propunerile prezentate. Propunerile pe care le-am făcut corespund unui profil de leadership pe care îl vedem că este necesar în prezent în Bucureşti. Am cerut încrederea Biroului Executiv pentru următoarea echipă cu care voi lucra cot la cot eu şi colegii mei din organizaţiile de sectoare: Sector 1: Sebastian Burduja; Sector 2: Monica Anisie; Sector 3: Antonel Tanase; Sector 4: Pavel Popescu; Sector 5: Cristian Bacanu; Sector 6: Ciprian Ciucu”, a anunţat Violeta Alecadru, la finalul şedinţei Biroului Executiv.



Ea a afirmat că echipa propusă are experienţă în a lucra cu comunitatea.



„Pentru sectorul 1 l-am propus pe Sebastian Burduja. Un om în a cărui sprijit de echipă cred total. Este un om care a reuşit să contruiască o reţea de oameni cu studii solide în străinătate cu aplecare către problemele comunităţii, echipa PACT. Sebastian Burduja este cel care are şi experienţă politică, este un om care ştie campaniile politice din Bucureşti şi este un om căruia îi pasă de comunitate şi lui şi echipei pe care a propus-o să se alăture PNL.Pentru sectorul 2 am cerut încrederea PNL pentru un om deosebit. Este vorba despre doamna profesor Monica Anisie. Un om despre care familiile cu copii în şcolile din Bucureşti ştiu. Este un om care a fost mereu disponibilă pentru a rezolva probleme de sistem, dar a şi dat sfaturi. Monica este omul care lucrează în comunitate. A fost inspector generasl în Bucureşti. Ştie sistemul public. Pentru sectorul 3, având în vedere nevoia pe care o resimt de a mă sprijini şi de a face echipă cu colegi cu experienţă în partid, un om care înţelege problemele de infrastructură, propunerea pe care am făcut-o este pentru domnul Antonel Tănase. Domnia sa conduce în acest moment comisia de specialitate în infrastructură şi transport al PNL”, a afirmat liderul interimat PNL Bucureşti.



Preşedintele PNL Bucureşti a adăugat că propunerile pe care le-a făcut pentru preşedinţii de sectoare vor fi extrem de atenţi la orice derapaj făcut de PSD şi ALDE.



„Pentru sectorul 4 am optat pentru un om altfel, un om deschis ideilor îndrăzneţe în politică, am optat pentru un om modern, care în acest moment conduce echipa noastră de infrastructură în IT. Este vorba despre deputatul Pavel Popescu, care mă va ajuta cu felul lui de a fi să ajungem la toate grupurile din societatea civilă. Pentru sectorul 5 l-am propus pe domnul avocat Cristian Bocanu pentru că îl ştiu activ. Cristian Bocanu a avut răbdarea să se aplece pe toate lucrurile absolut deplasate pe care PSD le face în Bucureşti şi să ne spună puncte de vedere bine documentate. Cristian Băcanu face voluntariat în diverse proiecte. Pentru sectrul 6, cel care îi dă coşmaruri Gabrielei Firea, Ciprian Ciucu va fi la fel de combatant în tot ceea ce priveşte administraţia din sectorul 6. Va fi omul curajos care nu se va feri să spună lucrurilor pe nume. Va fi cel care va face opoziţie totală pentru PSD Bucureşti. Vom fi extrem de atenţi la orice derapaj al acţiunilor PSD-ALDE în Bucureşti. Această echipă pe care o propunem pentru perioada de interimat în Bucureşti va fi o echipă care va lucra din stradă”, a adăugat Violeta Alexandru.