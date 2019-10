„Am avut cea de-a treia rundă de consultări. Am semnat împreună cu premierul desemnat acordul politic propus de data trecută de către USR. În momentul de faţă suntem în linie dreaptă. O să vedem audierile în comisii. Am avut astăzi discuţii cu colegii noştri şi în principiu vom vedea care va fi prestaţia miniştrilor. Susţinem explicit şi fără echivoc ideea că trebuie să scăpăm cât mai repede de guvernarea Dăncilă şi sper ca lunea viitoare să avem un nou Guvern”, a spus Dan Barna, după discuţiile purtate cu Ludovic Orban.

Liderul USR a precizat că singura modificare în acord este cea referitoare la pensiile speciale.

„Este doar o reformulare la subiectul acela legat de pensiile speciale. Formularea la care am ajuns este: aşezarea pe principiul contrubutivităii a întregului sistem de pensii plătite de stat, în acord cu deciziile CCR referitoare la pensiile militarilor şi magistraţilor şi conform proiectelor depuse anterior de cele două partide, pentru a asigura un tratament echitabil pentru toţi. În momentul în care vorbim de introducerea principiului contributivităţii, justificarea pensiilor speciale dispare. Este modalitatea asupra căreia am agreat pentru a aborda acest subiect”, a susţinut Dan Barna.

El a precizat că deşi au existat nemulţumiri privind unele numiri de miniştri, audierea în comisii este importantă şi definitorie.

„Mai sunt diverse puncte de vedere, dar nu sunt niciunele dramatice, astfel încât în momentul de faţă o să vedem prestaţia în comisii care este foarte importantă, pentru că dincolo de CV-uri şi prezenţa în mediul online, calitatea prestaţiei din comisie este una definitorie”, a subliniat Barna.

Astfel, acordul semnat între USR şi PNL prevede următoarele condiţii:

„1. Se angajează să implementeze recomandările MCV şi să pună în acord Legile justiţiei cu recomandările Comisiei de la Veneţia şi ale GRECO

-Abrogarea Legii recursului compensatoriu

-Desfiinţarea Secţiei de Investigaţie a Infracţiunilor din Justiţie

-Renunţarea la pensionarea anticipată a magistraţilor care ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2020

-Adoptarea iniţiativei cetăţeneşti Fără penali în funcţii publice

-Implementarea referendumului pe justiţie din 26 mai 2019

2- Revenirea la alegerile primarilor şi a preşedinţilor de consilii judeţene prin vot în 2 tururi

-Reducerea numărului de semnături la un prag rezonabil pentru toate tipurile de alegeri

-Corecta reprezentare a Diasporei în Parlament

-Scurtarea termenelor de organizare a alegerilor generale anticipate

-Introducerea de sancţiuni pentru neorganizarea la timp a alegerilor locale anticipate

3- Abrogarea OUG Lăcomiei 114, cu excepţia facilităţilor pentru domeniul construcţiilor

-Aşezarea pe principiul contributivităţii a întregului sistem de pensii plătite de stat

-Nu se vor creşte taxe şi impozite

-Prioritizarea investiţiilor în proiecte mari de infrastructură, în special autostrăzi şi căi ferate

4.Tăierile ilegale de păduri, calitatea aerului, poluarea şi gestionarea deşeurilor sunt probleme critice ale României

-Reluarea procesului de includere a Roşiei Montane în UNESCO

-Finalizarea şi operaţionalizarea aplicaţiei Inspectoratului pădurii şi a SUMAL

-Aprobarea limitelor INSPIRE ale ariilor protejate şi reintoducerea custodiilor pentru ONG-uri

-Demararea proiectului de reparare şi de extindere a reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului

5. Propunerea României de comisar european va fi o persoană competentă şi integră, nominalizată în urma consultării partidelor şi audiată în comisiile de specialitate ale Parlamentului”, potrivit documentului obţinut de Mediafax.

Acordul prevede totodată formarea unui Guvern din persoane integre, dar şi angajamentul alegerilor anticipate.

UDMR a semnat acordul politic cu PNL. Care sunt condiţiile impuse pentru învestirea Guvernului

Kelemen Hunor a declarat, luni, că a semnat acordul politic cu Ludovic Orban şi toţi parlamentarii UDMR vor fi prezenţi la vot, însă este nevoie de răspunsuri din partea miniştrilor audiaţi şi clarificări asupra programului de guvernare, pentru un vot pozitiv.

„Astăzi am semnat acest acord, un acord foarte simplu, un acord cu un text foarte scurt şi care vorbeşte despre o perioadă foarte scurtă, vorbeşte despre un an de zile, până la alegerile parlamentare din 2020, despre ce ar trebui să facă acest Guvern în această perioadă, pune un accent deosebit pe chestiunile bugetare, rectificarea care trebuie făcută cât mai repede. Noi propunem prin acest acord să vină Guvernul până în 15 decembrie, cu un proiect de buget pentru anul 2020, bineînţeles, în ideea de a vota până la sfârşitul anului, pentru a intra în anul nou cu un buget aprobat, cu un buget votat în Parlament.”, a declarat liderul UDMR, luni, în urma negocierilor cu premierul desemnat.

Condiţiile UDMR regăsite în acord se referă la acordarea a 6% din PIB pentru Educaţie şi realocarea sumei de 2 miliarde de euro din Programul Operaţional Infrastructura Mare spre Programul Operaţional Regional. Alte condiţii sunt: angajamentul Guvernului că nu va emite Ordonanţe în domeniul Justiţiei şi respectarea drepturilor minorităţilor etnice.

„Am solicitat 6% din buget pentru Educaţie, credem că nu putem pierde încă un an, ştiu că nu este uşor, ştiu că necesită un efort, dar se poate aloca 1,52% din acest 6%, pentru infrastructură, pentru investiţii, findcă în anul 2019 sunt multe şcoli care nu au o infrastructură corespunzătoare pentru copii în secolul XXI, deci vom insista la dezbaterea bugetului.(...) Am cerut realocarea a două miliarde de euro de la POIM la APOR, fiindcă sunt multe proiecte depuse, considerate eligibile, dar fără finanţare. Am cerut să nu se dea OUG pe Justiţie şi pe sistemul electoral, să nu fie nicio asumare de răspundere pe aceste domenii. În anul în care facem alegeri, să nu modificăm regulile jocului în timpul jocului. În rest, am mai cerut respectarea drepturilor acordate minorităţilor etnice, prin lege şi prin lege şi prin acorduri internaţionale semnate şi ratrificate de România, este de bun simţ, este vorba de respect, şi este vorba despre o proiecţie de viitor şi o gândire spre viitor, din partea noastră şi a PNL.”, a argumentat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a afirmat că toţi parlamentarii UDMR vor fi prezenţi la votul de învestitură, însă vor acorda sprijinul doar în baza unor clarificări asupra programului de guvernare şi de asemenea, a răspunsurilor venite de la miniştri, în cadrul audierii acestora.

„Am avut o şedinţă cu colegii noştri şi ne pregătim pentru audieri, mâine şi poimâine, vor fi întrebări pentru foarte mulţi miniştri, aşteptăm clarificări legate de programul de guvernare, pentru că sunt lucruri care nu sunt clare, în continuare, sunt aruncate, poate în grabă, poate există explicaţii, şi trebuie să primim explicaţii, de la PNDL până la multe alte domenii, ANFP şi multe alte chestiuni, ce doreşte Guvernul să facă în anumite domenii, şi vom vota în funcţie de aceste răspunsuri, dar asta în comisii de specialitate, are o importanţă mare, dar nu este ceva hotărâtor, şi săptămâna viitoare vom fi prezenţi cu toţi deputaţii şi senatorii şi vom da votul hotărâtor.”, a conchis Hunor.

Audierea miniştrilor propuşi în Guvernul Orban va avea loc marţi şi miercuri, urmând ca votul să fie dat într-un plen reunit lunea viitoare, de la ora 14.00, potrivit unei decizii a conducerii Parlamentului.

Ce prevede acordul semnat între UDMR şi PNL: Proiect de buget de stat până pe 15 decembrie

Protocolul semnat între UDMR şi PNL conţine 11 puncte. Printre condiţiile impuse de maghiari se numără înaintarea Parlamentului de către Guvernul Orban a proiectului Legii bugetului de stat, până pe 15 decembrie. Totodată, UDMR vrea consultări săptămânare cu PNL.

Citeşte continuarea...

ALDE şi PNL au semnat acordul politic: 23 de parlamentari ALDE vor fi prezenţi la vot

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, luni, în urma ultimei runde de negocieri cu PNL, că cele două partide au semnat acordul politic pentru învestirea Guvernului Orban, iar cele 12 condiţii ale ALDE au fost acceptate.Acesta a afirmat că toţi cei 23 de parlamentari vor fi prezenţi la vot.

„Cu câteva ore în urmă, noi cei din ALDE am avut o reuniune a Biroului Politic Central, şi în final, s-a dat un vot al acordului politic pe care l-am semnat mai adineauri cu PNL, acord politic pe care l-am şi prezentat public, cele 12 condiţii, cerinţe pe care noi le-am formulat şi care au fost acceptate. Acest acord reprezintă o bază pentru a da votul pentru învestirea Guvernului.”, a spus liderul ALDE, în urma negocierilor cu PNL.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că toţi cei 23 de parlamentarii liberal-democraţi se vor prezenta, „de la primul la ultimul”

„Astăzi, am încercat cu colegii mei să adăugăm câteva precizări care ni se par necesar a fi făcute, aceste precizări se referă la proiectele de infrastructură din zona Moldovei (...) noi am solicitat în mod explicit, ca proiectele care sunt demarate să fie menţinute în programul de guvernare, pentru a putea parcurge etapele următoare şi a ajunge la maturitate pentru a fi finanţate. (...) În al doilea rând, am vorbit încă dată, despre proiectul la care noi ţinem foarte mult, Strategia Dunării, şi am convenit ca la Ministerul Transporturilor să fie sediul acestui loc, unde se vor demara cu adevărat proiectele pentru Strategia Dunării, unde vom juca un rol foarte important.”, a spus Tăriceanu.

Acordul pe care ALDE vrea să îl semneze cu PNL conţine următoarele 12 cerinţe:

„1. Formarea unui Guvern monocolor PNL

2. Păstrarea cotei unice de impozitare a veniturilor

3. Modificarea legislaţiei în justiţie numai prin dezbatere şi aprobare parlamentară

4. Restructurarea Guvernului

5. Susţinerea alegerilor primarilor în două tururi de scrutin şi revenirea la alegerea preşedinţilor consiliilor judeţene prin vot indeirect, mecanism utilizat în anul 2016

6. Corectarea de urgenţă a prevederilor OUG nr. 114/2018, care au afectat negativ mediul economic

7. Continuarea/demararea proiectelor de investiţii în noi capacităţi de producţie în domeniul energetic (gaze, nuclear)

8.Listarea la bursă a Companiei Hidroelectrica

9.. Realizarea unei imagini clare, complete, a tuturor proiectelor de mari investiţii aflate în diverse faze procedurale (studii de pre şi fezabilitate, proiecte tehnice, licitaţie, execuţie, etc), prezentare publică a situaţiei actuale, stabilirea unor termene clare şi informarea permanentă a opiniei publice în legătură cu respectarea lor, asigurarea finanţării prin fonduri bugetare, fonduri europene şi alte surse

10.Susţinerea în Parlament a adoptării unei legislaţii privind lobby-ul, pe model european

11. Punerea bazelor unui fond de investiţii după modelele de succes ale altor ţări europene

12. Acord PNL-ALDE pentru interzicerea migraţiei parlamentarilor, aleşilor locali şi a membrilor de la un partid la altul”.

Audierea miniştrilor propuşi în Guvernul Orban va avea loc marţi şi miercuri, urmând ca votul să fie dat într-un plen reunit lunea viitoare, de la ora 14.00, potrivit unei decizii a conducerii Parlamentului.