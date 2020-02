Liberalii au aprobat, luna trecută, în şedinţa Biroului Executiv, un protocol privind integrarea în PNL a foştilor parlamentari Pro România care au susţinut Guvernul Orban. Premierul a anunţat că Sorin Cîmpeanu şi Daniel Constantin vor avea funcţii de conducere în PNL.

Pe 19 decembrie 2019, Daniel Constantin a anunţat, pe Facebook, că alături de mai mulţi colegi demisionează din Pro România. Alţii care au plecat din acest Pro România şi au decis să se înscrie în PNL sunt: Sorin Cîmpeanu (deputat), Mircea Banias (deputat), Damian Florea (deputat), Liviu Balint (iniţial deputat PMP, apoi PSD, acum Pro România), Georgian Pop (deputat), Răzvan Mitu, Cristian Cosmin, Raluca Haliţ, Georgică Dumitru, Marius Sanfiriscă, Silivian Dan, Gigi Dănuţ Feţeanu, George Manciu, Letiţia Stoian şi Dan Marian.

Consiliul Naţional al PNL a avut loc duminică, la ora 11.00. În cadrul Consiliului, au fost ţinute discursuri de Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, prim-vicepreşedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, prim-vicepreşedintele PNL şi liderul grupului europarlamentarilor români din PPE, Rareş Bogdan, liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, preşedintele Ligii Aleşilor Locali ai PNL, Gheorghe Flutur, şi vicepreşedintele PNL, Virgil Guran.



Ludovic Orban: Muncim câte 16 ore pe zi să rezolvăm nenoricirile lăsate de ăştia



Ludovic Orban a declarat, duminică, în cadrul Consiliului Naţional al PNL,că fiecare zi e „o istorie”, prin ceea ce fac liberalii, pentru că lucrează fără limită pentru a găsi soluţii „pentru nenorocirile pe care ni le-au lăsat ăştia”. El a zis că în trei luni, PNL a schimbat poziţia României în UE.



„Mi-ar lua ore întregi să vă spun ceea ce facem zi de zi, pentru că fiecare zi este, de fapt, o istorie. În fiecare zi, atât eu cât şi vicepremierul, cât şi miniştrii, cât şi ceilalţi oameni muncim 14-16 ore pe zi. De la 7-8 dimineaţa, până la 12-1 noaptea, fără nicio limită, pentru a găsi soluţii pentru nenorocirile pe care ni le-au lăsat ăştia, pentru problemele nerezolvate, pentru toate pagubele şi prejudiciile pe care ni le-au generat şi mai ales pentru deficitul îngrozitor, în materie de relaţii cu toţi partenerii de care avem nevoie, pentru a ridica România şi a o aduce pe drumul corect, pe drumul normal”, a zis premierul Ludovic Orban.



Orban a afirmat că deşi PNL nu are decât trei luni la guvernare, a schimbat „radical” poziţia la nivel european, prin investitorii atraşi şi reuşita ministrului de Finanţe de a lua credite la dobânzi mult mai mici.



„Nici trei luni nu avem la guvernare şi în timpul acesta s-a schimbat radical poziţia la nivel european, poziţia faţă de România, poziţia mediului de afaceri din România, poziţia potenţialilor investitori care vor să investească în România, poziţia sistemului financiar-bancar şi lucrul acesta se vede, cum reuşeşte Florin Cîţu şi Ministerul Finanţelor să ia credite la dobânzi mult mai performante, care îndatorează mai puţin statul român”, a motivat el.



„Sigur că nu noi suntem de vină că am ajuns în situaţia să luăm credite. Eu mi-aş dori să luăm credite numai ca să susţinem investiţii, eu mi-aş dori să luăm credite numai ca să asigurăm cofinanţări pentru proiecte finanţate de la nivel european, eu mi-aş dori să luăm credite numai pentru proiecte de dezvoltarea economică a României, nu ca să plătim subvenţii, ajutoare sociale şi salarii umflate cu pompa, care sunt plătite unor oameni care nu merită”, a completat acesta.



Orban: Mulţumesc grupurilor politice pentru susţinere, dar sunt încă prizoniere ale unor concepte



Premierul Ludovic Orban le-a mulţumit, duminică, grupurilor politice care au sprijinit PNL, dar consideră că „în multe situaţii gândesc altfel, sunt încă prizonieri ai unor altor concepte de dezvoltare a României”. El a zis că nu îi e teamă şi nu se lasă judecat de actuala majoritate parlamentară.



„Închei prin a vă spune, intrăm într-o perioadă tulbure, haide să fim cinstiţi, cu 21% în Parlamentul României şi cu o susţinere eterogenă, care este asigurată de mai multe grupuri politice, cărora celor mai mulţi le mulţumesc pentru sprijinul pe care mi l-au dat, dar în multe situaţii gândesc altfel decât noi, sunt încă prizonieri ai unor altor concepte de dezvoltare a României. Cu 22% este foarte greu să guvernezi România”, a spus premierul Ludovic Orban.



„O spun limpede, nu ştiu ce se va întâmpla în Parlament, dar vă zic clar, nu mă las judecat de actuala majoritate din Parlament, care nu are nicio legătură cu interesul României”, a completat el.



Şeful Executivului a susţinut că nu se teme de această majoritate.



„Nu îmi este teamă de ei şi, indiferent, ce se va întâmpla în următoarea perioadă, noi avem un singur lucru de făcut, să răspundem aşteptărilor românilor, să ne ducem către fiecare român, să le arătăm visul nostru, credinţa noastră şi puterea de a le realiza, să reuşim în toate alegerile care vor urma, indiferent că sunt alegeri într-un tur, în două tururi, cu alegeri directe, cu alegeri indirecte, că o să fie parlamentare la termen sau anticipate, să câştigăm alegerile, pentru că doar astfel România poate să ajungă la realitatea pe care o visez eu şi o visaţi fiecare dintre voi.



„În 1875, 4 fracţiuni ale Partidului Naţional Liberal s-au unit şi a urmat lunga guvernare liberală, între 1876 şi 1888 cu Ion I. C. Brătianu, care a scos România din fanar şi din zona de influenţă turcească şi a plasat-o definitiv în Europa, acolo unde îi este locul”, a conchis Orban.



