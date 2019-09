Orban le-a explicat liberalilor că are promisiunea a 22 de voturi din partea ALDE la moţiunea de cenzură, însă personal estimează că vor fi 18-19 voturi pentru din partea aleşilor ALDE, au explicat sursele citate.

Acesta le-a explicat colegilor, în reuniunea BEX al PNL de luni, că vor mai fi discuţii cu minorităţile şi cu mai mulţi parlamentari de la PSD. Ludovic Orban a adăugat că moţiunea de cenzură va fi depusă pe 30 septembrie, iar dacă ALDE votează pentru demers, atunci moţiunea va trece.

Liberalii au purtat săptămânile acestea negocieri cu partidele politice în vederea susţinerii moţiunii de cenzură. PNL vrea să aibă cel puţin 233 de semnături strânse la moţiunea de cenzură pentru a asigura că aceasta va fi adoptată.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că Biroul Politic Executiv al ALDE se reuneşte, luni, pentru a lua o decizie cu privire la strategia la moţiunea de cenzură. Liderul formaţiunii a precizat că, în opinia sa, ALDE ar trebui să semneze moţiunea.

De asemenea, vcepreşedintele ALDE Varujan Vosganian a declarat, joi, că, în urma discuţiilor cu colegii săi din Camera Deputaţilor, toţi deputaţii „loiali” ALDE semnează moţiunea de cenzură care ar urma să fie depusă de PNL împotriva Guvernului. Vosganian a mai anunţat că a semnat moţiunea.

Aleşii PSD vor fi prezenţi în sală, însă nu vor vota moţiunea de cenzură.

Orban, despre moţiune: Săptămâna asta finalizăm discuţiile. Mizăm pe contribuţia parlamentarilor ALDE

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, luni, că până la finalul săptămânii vor fi finalizate discuţiile cu toate partidele parlamentare în privinţa moţiunii de cenzură, urmând ca mai apoi aceasta să fie depusă. El a adăugat că mizează pe contribuţia tuturor parlamentarilor ALDE.

„Zilele Guvernului Dăncilă sunt numărate. Moţiunea de cenzură intră în linie dreaptă. În cursul acestei săptămâni vom finaliza toate discuţiile cu toate formaţiunile politice şi grupurile parlamentare care sunt implicate în efortul de a pune punct acestei guvernări catastrofale pentru România. Ne-am informat colegii privind stadiul discuţiilor, ne-am propus ca obiectiv să strângem toate semnăturile în cursul acestei săptămâni şi de asemenea în cursul acestei săptămâni să stabilim data la care depunem moţiunea de cenzură şi evident în funcţie de data la care depunem moţiunea de cenzură, data la care se va dezbate şi se va vota moţiunea de cenzură”, a declarat Ludovic Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv.

„Aşteptăm finalizarea procedurilor în cadrul ALDE, ştim foarte bine că trebuia să ia o decizie ALDE şi după decizie să strângă semnăturile, noi mizăm pe contribuţia tuturor parlamentarilor care astăzi sunt în ALDE, indiferent de speculaţiile care apar pe aici pe acolo vom vedea cu precizie exact numărul de semnături pe care putem conta, oricum calculele noastre ne fac să fim optimişti. Cum se zice „verba volant scripta manent”, nu pot să îmi imaginez că dacă un parlamentar semnează o moţiune de cenzură pentru căderea Guvernului, ar putea să schimbe poziţia de la momentul semnării până la momentul votului, în ciuda asalturilor disperate pe care le face PSD şi Guvernul asupra parlamentarilor de opoziţie, asalturilor care de multe ori depăşesc graniţele legii şi aici le atrag atenţia că riscă să intre în sfera penală”, a adăugat Orban.

Totodată, el a susţinut că are încredere în parlamentarii Pro România că vor semna şi vota moţiunea.

„Am încredere că parlamentarii Pro România în urma deciziilor luate şi în urma anunţurilor publice semnează şi votează moţiunea de cenzură, nu am nici un motiv să mă îndoiesc de această atitudine şi de această decizie. De altfel o spun sincer, am discutat cu mai mulţi parteneri în acest efort, cei mai mulţi dintre ei sunt de acord inclusiv să fie un vot la vedere, astfel încât să nu fie nici un fel de dubiu privitor la modul în care este exercitat acest vot. Pe de altă parte, am încredere că formaţiuni politice care s-au declarat în opoziţie, parlamentari care sunt în aceste formaţiuni politice şi implicit sunt practic în opoziţie, semnează şi votează moţiunea de cenzură”, a mai spus Orban.