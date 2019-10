„Actuala guvernare se foloseşte, în această campanie electorală, până şi de studenţii de la Medicină. Există pârghii legale pentru ca examentul de rezidenţiat să poată fi susţinut la data stabilită. Guvernul poate emite o Ordonanţă de Urgenţă pentru ca Ministerul Sănătăţii să organizeze, fără a avea nevoie şi de acceptul Ministerului Educaţiei, examenul de rezidenţiat. În trei ani de guvernare, PSD a dat ordonanţe de urgenţă pe bandă rulantă doar ca să facă pe plac intereselor personale ale lui Liviu Dragnea, însă acum, când există cu adevărat o urgenţă, Guvernul nu ia nici o măsură”, a afirmat Antoneta Ioniţă, printr-un comunicat de presă remis, joi, MEDIAFAX.

Deputatul PNL, membru în Comisia pentru sănătate, a adăugat că cere „premierului Viorica Dăncilă, cât şi ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, ca la următoarea şedinţă de Guvern să ia măsurile legale şi să ofere şansa studenţilor de a participa la examenul de rezidenţiat”.

„Executivul nu se poate prevala de faptul că nu are la îndemână pârghiile legale. Le are! Faptul că Guvernul încă nu a găsit soluţia arată nivelul scăzut de competenţă şi de rea-voinţă ce caracterizează astăzi administraţia centrală controlată de PSD. Soluţii legale există, însă prim-ministrul Vorica Dăncilă, cât şi ministrul Sănătăţii se fac că nu le văd. Această atitudine a Guvernului reprezintă încă un argument în plus că această moţiune de cenzură a Opoziţiei reprezintă cu adevărat o necesitate politică”, a conchis Ioniţă.

Federaţia Asociaţiilor Studenţilor la Medicină a solicitat autorităţilor să soluţioneze criza examentului de rezidenţiat şi susţinerea lui pentru data anunţată iniţial, respectiv 17 noiembrie. Sursa citată mai arată că sunt necesare măsuri legale din partea instituţiilor statului, în contextul în care nu există un ministru al Educaţiei care să poată aproba întreaga metodologie pentru examenul de rezidenţiat.