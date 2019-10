"Cred că nu trebuie să vorbim despre chestiuni personale. Din câte ştiu, ne-am luptat aici să dăm înapoi acele pensii şi salarii. Doamna Dăncilă nu ştie ce vorbeşte. Este tautologic ce spun acum, căutaţi cuvântul tautologic să înţelegeţi ce spun acum. Nu avem ministru la Mediu, Energie, Educaţie. Vorbim despre un guvern care nu mai există. Eu zic să încetăm de azi – boală lungă, moarte sigură. Dvs de la PSD poate ştiţi. Pentru faptul că aţi stat în Opoziţie, am câştigat alegerile. Doamna Dăncilă nu ştie asta. A fost la Bruxelles. Mâine se implinesc 45 de zile de când s-a schimbat compoziţia politică a Guvernului. Doamna Dăncilă, atunci când spunea că e la 1 septembrie va veni în Parlament cu un guvern restructurat. Nu am întrebat care an şi atunci când vorbeşti cu doamna Dăncilă cifrele sunt o problemă. Azi am aflat că dl Tăriceanu este un om foarte rău. Dar până acum ştiam că ai fost un om bun. Probabil din acelaşi motiv că ai refuzat invitaţia la cină de la ştim noi cine.", a declarat Victor Ponta.

Acesta a vorbit şi despre unele promisiuni pe care le-au primit membri Pro Romania pentru a susţine Guvernul.

"Nu am auzit niciodată de când fac politică ca un premier să sune 100 de parlamentari să le spună la toţi că vor fi miniştri. De de la Pro Romania erau trei prim-miniştrii, ca să nu ne certăm. mâine, dacă nu trece moţiunea, trebuie să facă o minune biblică şi să avem un guvern cu 100 de miniştri. iar Apostolul Mihai va jura că Dăncilă e o rudă din Videle a Mântuitorului şi poate face 100 de miniştri. (...) Am auzit că sunt un om rău că am pus-o pe listă în 2014 ca europarlamentar, dar cred că un alt om mai rău ca mine, dl Dragnea a pus-o premier. Să nu aveţi nevoie de recunoştinţa doamnei Dăncilă că păţiţi ca Dragnea. Vă rog să nu îi fie datoare, că îşi plăteşte datoriile", a mai spus Ponta.