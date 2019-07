„Am avut azi discuţii informale şi cu Doamna Viorica Dancilă şi cu Domnul Călin Popescu Tăriceanu. Am insistat doar pe obiectivul principal al ProRomânia - o schimbare radicală faţă de tot ceea ce s-a întamplat din Ianuarie 2017 şi până în 27 Mai 2019: asigurarea unei guvernări eficiente şi a unor reforme adevarate în domeniul administraţiei publice, al economiei şi finanţelor, educaţie, sănătate, mediu samd. Evident că nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborări politice (asemenea decizii pot fi luate doar de catre Echipa ProRomânia) / aşa cum am făcut şi atunci când am discutat cu liderii Opoziţiei sau cu Preşedintele Iohannis am dat dovadă de dorinţa de dialog - dar am prezentat şi susţinut punctele de vedere ale ProRomânia şi interesele sociale şi economice pe care noi le reprezentăm. Suntem ProRomania- şi tinem (doar) cu România", arată mesajul transmis, luni, pe Facebook, de liderul ProRomânia Victor Ponta.

Anterior Viorica Dăncilă anunţase că va avea luni o întrevedere cu Victor Ponta şi Călin Popescu Tăriceanu pentru a discuta despre alegerile prezidenţiale. Viorica Dăncilă a afirmat că îşi doreşte o coaliţie a PSD-ALDE-Pro România pentru a susţine candidatul la prezidenţiale.

Negocierile au avut loc cu o zi înainte de şedinţa PSD în care social-democraţii îşi vor alege prezidenţiabilul.

PSD va merge la alegerile prezidenţiale cu un candidat propriu, a declarat Viorica Dăncilă la începutul săptămânii trecute. Şi ALDE şi-a exprimat dorinţa de a avea propriul prezidenţiabil, în persoana lui Călin Popescu Tăriceanu.

În acest context, Adrian Ţuţuianu a anunţat că şi Pro România va avea candidat propriu. El şi-a exprimat susţinerea pentru Gabriela Firea.

Oficial în PSD şi-au anunţat înscrierea în competiţia internă pentru prezidenţiale: secretarul general al PSD Mihai Fifor, deputatul Liviu Pleşoianu şi senatorul Şerban Nicolae.

Congresul PSD pentru validarea prezidenţiabilului are loc pe 3 august.

