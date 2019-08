Întrebată dacă este mulţumită de performanţa miniştrilor ALDE, premierul Viorica Dăncilă a declarat că a făcut evaluări pe mai multe portofolii.

„Acolo unde nu sunt mulţumită, voi propune remanierea miniştrilor respectivi, dar eu vreau să fiu un om corect. Dacă alţii vin cu anumite neadevăruri, eu voi spune întodeauna adevărul. Dacă am anumite nemulţumiri şi în urma evaluării rezultatele nu sunt cele dorite, prima dată o să discut cu partenerii de coaliţie, pentru că aşa mi se pare corect. Atunci când ai un parteneriat, când eşti împreună într-o coaliţie este ca şi într-o familie. Prima dată, lucrurile le discuţi într-o familie iar pe urmă ieşi cu ele public. Evaluarea miniştrilor de la ALDE prima dată o s-o prezint partenerilor din ALDE şi pe urmă o să ies cu această evaluare public”, a mai afirmat premierul într-o conferinţă de presă susţinută, marţi, la Dolj.

Chestionată dacă exclude posibilitatea remanierii vreunui ministru din partea ALDE, aceasta a spus: „Nu exclud absolut nimic dar trebuie să am o discuţie cu ALDE pentru acest lucru”.

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, într-un interviu pentru Mediafax, că nu este de acord cu varianta remanierii, emisă de premierul Viorica Dăncilă, spunând că în prezent Guvernul funcţionează din inerţie şi este nevoie de un gest puternic, de forţă al şefului Executivului.

„Nu sunt mulţumit cu acest răspuns (n..r.: al premierului Viorica Dăncilă, privind remanierea) şi am să vă explic despre ce este vorba pentru că am văzut în ultimele zile şi foarte multe comentarii neavenite, aprecieri că ALDE şantajează premierul sau PSD. Nu poate fi vorba de un asfel de lucru pentru că nu cerem nimic. Nu am cerut posturi guveramentale, avem. Nu am cerut alte poziţii sau avantaje care să poată să îndreptăţească folosirea acestui termen. Am avut însă o discuţie cu doamna premier în care, bazat pe experienţa mea de premier, i-am recomandat să încerce să gândească o restartare a guvernării, în sensul de a-i da posibilitatea să treacă din această defensivă în care se află Guvernul, şi practic şi coalţia, de o bună bucată de vreme, într-o situaţie de ofensivă. Pentru asta ar fi fost nevoie şi ar fi nevoie de câteva lucruri esenţiale: un program de guvernare regândit pe baza programului de guvernare care a fost votat în Parlament, o asumare a obiectivelor care se pot realiza până la termen, o propunere de noi obiective, o reformă a unor instituţii ale statului şi nu în ultimul rând o restructurare a echipe guvernamentale care să şteargă această impresie de lipsă de competenţă, care trebuie să recunoaştem planează asupra guvernului existent”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu într-un interviu acordat Mediafax.